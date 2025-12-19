Видео
Главная Новости дня Зять издевался над тещей — его будут судить

Зять издевался над тещей — его будут судить

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 01:03
Зять унижал тещу — предстанет перед судом
Пожилая женщина закрывает лицо руками. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Остроге Ровенской области 61-летний мужчина унижал свою 75-летнюю тещу, которая имеет инвалидность. За содеянное он предстанет перед судом.

Об этом 8 декабря сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, фигурант обзывал и толкал родственницу, а также угрожал ей физической расправой. Ранее мужчину неоднократно привлекали к уголовной и административной ответственности за аналогичные преступления, но он не исправился.

Какую меру пресечения избрали нарушителю

Обвиняемый свою вину признал. Ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства и прохождения программы для обидчиков. Обвинительный акт направили в суд. Нарушителю грозит до пяти лет ограничения свободы или до двух лет заключения.

Напомним, в Кропивницком мужчина во время пребывания в ТЦК и СП избил полицейского. Ему назначили наказание в виде года испытательного срока.

Также мы сообщали, что житель Донецкой области перешел на сторону оккупантов и воевал против Украины. Он проведет в тюрьме 15 лет.

суд правосудие домашнее насилие насилие судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
