Зять унижал тещу — предстанет перед судом

В Остроге Ровенской области 61-летний мужчина унижал свою 75-летнюю тещу, которая имеет инвалидность. За содеянное он предстанет перед судом.

Об этом 8 декабря сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, фигурант обзывал и толкал родственницу, а также угрожал ей физической расправой. Ранее мужчину неоднократно привлекали к уголовной и административной ответственности за аналогичные преступления, но он не исправился.

Какую меру пресечения избрали нарушителю

Обвиняемый свою вину признал. Ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства и прохождения программы для обидчиков. Обвинительный акт направили в суд. Нарушителю грозит до пяти лет ограничения свободы или до двух лет заключения.

