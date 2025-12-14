Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мужчина избил полицейского в ТЦК — наказал ли суд

Мужчина избил полицейского в ТЦК — наказал ли суд

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 04:20
Суд назначил испытательный срок мужчине, который избил полицейского в ТЦК
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Кропивницком судили жителя области, который во время пребывания в ТЦК избил полицейского. За содеянное суд назначил определенное наказание. 

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемым является уроженец села Семеновка Кировоградской области. По версии мужчины, 12 октября 2025 года, он находясь в состоянии алкогольного опьянения, направлялся пешком в соседний населенный пункт. По дороге его остановил патруль полиции и попросил предъявить документы. Из-за их отсутствия мужчину доставили в Кропивницкий ТЦК, где возник спор, после чего сотрудники ТЦК вызвали правоохранителей.

"Когда приехали сотрудники полиции, то конфликт уже был исчерпан. Он окликнул одного полицейского. Когда тот подошел, нанес ему два удара в лицо. После этого на мужчину надели наручники. Он понимает, что действовал противоправно. В содеянном искренне раскаялся, обещал в будущем правонарушений не совершать, извинился перед потерпевшим", — сказано в реестре.

Потерпевший в свою очередь, отметил, что вопрос о мере наказания оставляет на усмотрение суда.

Решение суда

Подольский районный суд Кропивницкого, оценивая обстоятельства дела, пришел к выводу, что раскаяние обвиняемого, его помощь следствию и признание вины смягчают ответственность.

По результатам рассмотрения мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, однако фактическое отбывание срока заменили испытанием с установлением испытательного срока продолжительностью один год. На этот период осужденного обязали регулярно появлялись регистрацию в орган пробации, а также без промедлений информировать соответствующие службы об изменении места жительства, трудоустройства или обучения.

Напомним, недавно мы писали, что в Ивано-Франковской области ТЦК мобилизовали мужчину и отправили в ВСУ, хотя тот был исключен из учета. Суд в свою очередь стал на сторону гражданина.

Также мы информировали, что в Волынской области мобилизовали мужчину под чужим именем. Что решил суд — читайте по этой ссылке.

суд полиция Кировоградская область мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации