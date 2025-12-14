Суд назначил испытательный срок мужчине, который избил полицейского в ТЦК

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Кропивницком судили жителя области, который во время пребывания в ТЦК избил полицейского. За содеянное суд назначил определенное наказание.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемым является уроженец села Семеновка Кировоградской области. По версии мужчины, 12 октября 2025 года, он находясь в состоянии алкогольного опьянения, направлялся пешком в соседний населенный пункт. По дороге его остановил патруль полиции и попросил предъявить документы. Из-за их отсутствия мужчину доставили в Кропивницкий ТЦК, где возник спор, после чего сотрудники ТЦК вызвали правоохранителей.

"Когда приехали сотрудники полиции, то конфликт уже был исчерпан. Он окликнул одного полицейского. Когда тот подошел, нанес ему два удара в лицо. После этого на мужчину надели наручники. Он понимает, что действовал противоправно. В содеянном искренне раскаялся, обещал в будущем правонарушений не совершать, извинился перед потерпевшим", — сказано в реестре.

Потерпевший в свою очередь, отметил, что вопрос о мере наказания оставляет на усмотрение суда.

Решение суда

Подольский районный суд Кропивницкого, оценивая обстоятельства дела, пришел к выводу, что раскаяние обвиняемого, его помощь следствию и признание вины смягчают ответственность.

По результатам рассмотрения мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, однако фактическое отбывание срока заменили испытанием с установлением испытательного срока продолжительностью один год. На этот период осужденного обязали регулярно появлялись регистрацию в орган пробации, а также без промедлений информировать соответствующие службы об изменении места жительства, трудоустройства или обучения.

