Україна
Чоловік побив поліцейського у ТЦК — чи покарав суд

Чоловік побив поліцейського у ТЦК — чи покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 04:20
Суд призначив випробувальний термін чоловіку, який побив поліцейського в ТЦК
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Кропивницькому судили жителя області, який під час перебування в ТЦК побив поліцейського. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це стало відомо зі судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинуваченим є уродженець села Семенівка Кіровоградської області. За версією чоловіка, 12 жовтня 2025 року, він перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прямував пішки до сусіднього населеного пункту. Дорогою його зупинив патруль поліції та попросив пред’явити документи. Через їх відсутність чоловіка доставили до Кропивницького ТЦК, де виникла суперечка, після чого співробітники ТЦК викликали правоохоронців.

"Коли приїхали працівники поліції, то конфлікт вже був вичерпаний. Він гукнув одного поліцейського. Коли той підійшов, наніс йому два удари в обличчя. Після цього на чоловіка одягнули кайданки. Він розуміє, що діяв протиправно. В скоєному щиро розкаявся, обіцяв у майбутньому правопорушень не вчиняти, вибачився перед потерпілим", — сказано у реєстрі.

Потерпілий у свою чергу, зазначив, що питання щодо міри покарання залишає на розсуд суду.

Рішення суду

Подільський районний суд Кропивницького, оцінюючи обставини справи, дійшов висновку, що розкаяння обвинуваченого, його допомога слідству та визнання провини пом'якшують відповідальність.

За результатами розгляду чоловіку призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, однак фактичне відбування строку замінили випробуванням із встановленням іспитового терміну тривалістю один рік. На цей період засудженого зобов’язали регулярно з'являлись реєстрацію до органу пробації, а також без зволікань інформувати відповідні служби про зміну місця проживання, працевлаштування чи навчання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Івано-Франківській області ТЦК мобілізували чоловіка та відправили до ЗСУ, хоча той був виключений з обліку. Суд свою чергу став на сторону громадянина.

Також ми інформували, що у Волинській області мобілізували чоловіка під чужим іменем. Що вирішив суд — читайте за цим посиланням.

суд поліція Кіровоградська область мобілізація ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
