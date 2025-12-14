Суд наказал украинца, который воевал в армии РФ против Украины

Судья. Фото: Freepik

В Полтавской области заочно осудили жителя Донецкой области, который присоединился и так называемого "министерства государственной безопасности ДНР", а потом еще и воевал против Украины. За содеянное мужчине назначено суровое наказание.

Детали дела

Согласно материалам дела, в 2016 году фигурант перешел на сторону врага и присоединился к незаконному вооруженному формированию "МГБ ДНР". Во время полномасштабного вторжения, весной 2022 года, боевик с позывным "Борз" был задействован в захвате Волновахи, в частности осуществлял корректировку артиллерийских ударов противника по позициям украинских военных.

Уже летом того же года он организовал дистанционное управление двумя жителями Полтавской области, которых привлек к разведывательно-диверсионной деятельности. В частности, завербованные лица искали объекты оборонной инфраструктуры для дальнейшего снижения, а оплату за выполнение задач должны были получать через специально оформленные банковские карты.

Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов противоправная деятельность была своевременно разоблачена и прекращена.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в государственной измене, коллаборационизме, организации диверсии и участии в незаконном вооруженном формировании. За содеянное ему назначено 15 лет заключения с конфискацией имущества, а также в течение 15 лет запрещено занимать должности в органах власти.

