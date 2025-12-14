Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чоловік перейшов на бік армії РФ — як покарав суд

Чоловік перейшов на бік армії РФ — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 01:03
Суд покарав українця, який воював в армії РФ проти України
Суддя. Фото: Freepik

У Полтавській області заочно засудили мешканця Донецької області, який доєднався та так званого "міністерства державної безпеки ДНР", а потім ще й воював проти України. За скоєне чоловіку призначено суворе покарання.

Про це повідомляє "Суспільне Полтава".

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матерілами справи, у 2016 році фігурант перейшов на бік ворога та приєднався до незаконного збройного формування "МДБ ДНР". Під час повномасштабного вторгнення, навесні 2022 року, бойовик із позивним "Борз" був задіяний у захопленні Волновахи, зокрема здійснював коригування артилерійських ударів противника по позиціях українських військових.

Уже влітку того ж року він організував дистанційне керування двома мешканцями Полтавської області, яких залучив до розвідувально-диверсійної діяльності. Зокрема, завербовані особи шукали об’єкти оборонної інфраструктури для подальшого зниження, а оплату за виконання завдань мали отримувати через спеціально оформлені банківські картки.

Завдяки оперативним діям правоохоронних органів протиправну діяльність було своєчасно викрито та припинено.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, колабораціонізмі, організації диверсії та участі в незаконному збройному формуванні. За скоєне йому призначено 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, а також протягом 15 років заборонено обіймати посади в органах влади.

Нагадаємо, що на Херсонщині заочно засудили колишню директорку ліцею у Білозерці, яка добровільно очолила захоплений росіянами навчальний заклад. За скоєне їй призначили 12 років ув'язнення.

Також ми писали, що суд у Херсонській області заочно позбавив волі чоловіка, який обрався до окупаційної "обласної думи".

суд Донецька область держзрада Колаборант війна в Україні судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації