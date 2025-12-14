Суд покарав українця, який воював в армії РФ проти України

Суддя. Фото: Freepik

У Полтавській області заочно засудили мешканця Донецької області, який доєднався та так званого "міністерства державної безпеки ДНР", а потім ще й воював проти України. За скоєне чоловіку призначено суворе покарання.

Про це повідомляє "Суспільне Полтава".

Деталі справи

Згідно з матерілами справи, у 2016 році фігурант перейшов на бік ворога та приєднався до незаконного збройного формування "МДБ ДНР". Під час повномасштабного вторгнення, навесні 2022 року, бойовик із позивним "Борз" був задіяний у захопленні Волновахи, зокрема здійснював коригування артилерійських ударів противника по позиціях українських військових.

Уже влітку того ж року він організував дистанційне керування двома мешканцями Полтавської області, яких залучив до розвідувально-диверсійної діяльності. Зокрема, завербовані особи шукали об’єкти оборонної інфраструктури для подальшого зниження, а оплату за виконання завдань мали отримувати через спеціально оформлені банківські картки.

Завдяки оперативним діям правоохоронних органів протиправну діяльність було своєчасно викрито та припинено.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, колабораціонізмі, організації диверсії та участі в незаконному збройному формуванні. За скоєне йому призначено 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, а також протягом 15 років заборонено обіймати посади в органах влади.

Нагадаємо, що на Херсонщині заочно засудили колишню директорку ліцею у Білозерці, яка добровільно очолила захоплений росіянами навчальний заклад. За скоєне їй призначили 12 років ув'язнення.

Також ми писали, що суд у Херсонській області заочно позбавив волі чоловіка, який обрався до окупаційної "обласної думи".