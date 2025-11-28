Суд позбавив волі ексдиректорку ліцею, яка погодилася співпрацювати з РФ

Суд. Ілюстративне фото: Freepik

У Херсонській області заочно засудили колишню директорку ліцею у Білозерці, яка очолила захоплений росіянами навчальний заклад. За скоєне суд призначив їй позбавлення волі.

Про це у Facebook повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у липні 2022 року жінка добровільно погодилася очолити навчальний заклад, який на той момент уже перебував під контролем окупаційної влади. На базі установи загарбники створили так звану "Білозерську школу № 1 імені Печерського".

Керуючи цим закладом, обвинувачена впровадила освітній процес за російськими стандартами, розмістила в будівлях символіку держави-агресора та складала списки педагогів, яких планували відправити до Криму для проходження так званої "перекваліфікації".

Рішення суду

Суд заочно визнав жінку винною у колабораційній діяльності та сприянні державі-агресору. За вироком, їй призначено 12 років ув’язнення, які вона розпочне відбувати після фактичного затримання.

Окрім основного покарання, суд заборонив їй протягом 15 років обіймати будь-які посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також займатися роботою, що передбачає організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські повноваження або надання публічних послуг.

