Видео

Экс-директор лицея работала с оккупантами — как наказал суд

Экс-директор лицея работала с оккупантами — как наказал суд

Дата публикации 28 ноября 2025 03:32
Суд лишил свободы экс-директора лицея, которая согласилась сотрудничать с РФ
Суд. Иллюстративное фото: Freepik

В Херсонской области заочно осудили бывшего директора лицея в Белозерке, которая возглавила захваченное россиянами учебное заведение. За содеянное суд назначил ей лишение свободы.

Об этом в Facebook сообщает Херсонская областная прокуратура.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в июле 2022 года женщина добровольно согласилась возглавить учебное заведение, которое на тот момент уже находилось под контролем оккупационных властей. На базе учреждения захватчики создали так называемую "Белозерскую школу № 1 имени Печерского".

Руководя этим заведением, обвиняемая внедрила образовательный процесс по российским стандартам, разместила в зданиях символику государства-агрессора и составляла списки педагогов, которых планировали отправить в Крым для прохождения так называемой "переквалификации".

Решение суда

Суд заочно признал женщину виновной в коллаборационной деятельности и содействии государству-агрессору. По приговору, ей назначено 12 лет заключения, которые она начнет отбывать после фактического задержания.

Кроме основного наказания, суд запретил ей в течение 15 лет занимать любые должности в органах государственной власти и местного самоуправления, а также заниматься работой, предусматривающей организационно-распорядительные или административно-хозяйственные полномочия или предоставление публичных услуг.

Напомним, недавно мы писали, что суд в Херсонской области заочно лишил свободы мужчину, который избрался в оккупационную "областную думу".

Также мы информировали, что в Николаеве осудили мужчину, который собирал данные о позициях ПВО и пытался их передать спецслужбам РФ. За содеянное суд назначил лицу 8 лет заключения.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
