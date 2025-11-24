Суд наказал жителя Херсонщины, который избрался в оккупационную областную думу

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Херсонской области заочно осудили мужчину, который избрался в оккупационную областную думу. За содеянное суд наказал коллаборанта.

Об этом Facebook сообщает Херсонская областная прокуратура.

Детали дела

Согласно материалам дела, в августе 2023 года обвиняемый вступил в российскую партию "Единая Россия" и был "избран" в так называемую "Херсонскую областную думу первого созыва". Там он возглавил незаконно созданный "комитет по национальной политике и межрегиональным отношениям".

Находясь на этой должности, мужчина участвовал в подготовке и принятии псевдонормативных актов оккупационной администрации. Кроме того, он участвовал в работе с населением и способствовал попыткам легитимизации оккупационной власти на временно захваченной территории.

Решение суда

Суд признал жителя Херсонщины виновным в коллаборационистской деятельности. По решению суда, 46-летнему мужчине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Поскольку производство рассматривали заочно, срок отбывания наказания начнется после фактического задержания осужденного.

