Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чоловік обрався до окупаційної "облдуми" — як покарав суд

Чоловік обрався до окупаційної "облдуми" — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 02:53
Оновлено: 03:04
Суд покарав мешканця Херсонщини, який обрався до окупаційної обласної думи
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Херсонській області заочно засудили чоловіка, який обрався до окупаційної обласної думи. За скоєне суд покарав колаборанта.

Про це Facebook повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, в серпні 2023 року обвинувачений вступив до російської партії "Єдина Росія" та був "обраний" до так званої "Херсонської обласної думи першого скликання". Там він очолив незаконно створений "комітет з національної політики та міжрегіональних відносин".

Перебуваючи на цій посаді, чоловік долучався до підготовки та ухвалення псевдонормативних актів окупаційної адміністрації. Крім того, він брав участь у роботі з населенням і сприяв спробам легітимізації окупаційної влади на тимчасово захопленій території.

Рішення суду

Суд визнав жителя Херсонщини винним у колабораційній діяльності. За рішенням суду, 46-річному чоловікові призначили покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Оскільки провадження розглядали заочно, строк відбування покарання розпочнеться після фактичного затримання засудженого.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, у Херсонській області заочно засудили чоловіка, який агітував людей брати участь у псевдореферендумі. За скоєне призначили 8 років позбавлення волі.

Також ми інформували, що у Балаклії на Харківщині заочно засудили жінку, яка добровільно під час окупації обійняла посаду у так званій "народній міліції".

суд Херсонська область держзрада Колаборант покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації