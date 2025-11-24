Суд покарав мешканця Херсонщини, який обрався до окупаційної обласної думи

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Херсонській області заочно засудили чоловіка, який обрався до окупаційної обласної думи. За скоєне суд покарав колаборанта.

Про це Facebook повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, в серпні 2023 року обвинувачений вступив до російської партії "Єдина Росія" та був "обраний" до так званої "Херсонської обласної думи першого скликання". Там він очолив незаконно створений "комітет з національної політики та міжрегіональних відносин".

Перебуваючи на цій посаді, чоловік долучався до підготовки та ухвалення псевдонормативних актів окупаційної адміністрації. Крім того, він брав участь у роботі з населенням і сприяв спробам легітимізації окупаційної влади на тимчасово захопленій території.

Рішення суду

Суд визнав жителя Херсонщини винним у колабораційній діяльності. За рішенням суду, 46-річному чоловікові призначили покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Оскільки провадження розглядали заочно, строк відбування покарання розпочнеться після фактичного затримання засудженого.

