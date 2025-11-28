Видео
Главная Новости дня Собирал данные о позициях ПВО — как наказал суд

Собирал данные о позициях ПВО — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 02:15
Суд лишил свободы мужчину, который передавал РФ данные о размещении ПВО в Николаеве
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Николаеве судили мужчину, который собирал данные о позициях ПВО и пытался их передать спецслужбам РФ. За содеянное суд назначил жесткое наказание. 

Об этом в Facebook сообщает Управление СБУ в Николаевской области.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, осужденным является 30-летний безработный, который поддерживал российские пропагандистские нарративы и пытался передать спецслужбам РФ координаты позиций украинских зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп.

"Также российские спецслужбы планировали получить от фигуранта разведданные о пунктах базирования украинских войск для осуществления по ним воздушных ударов с применением ракетно-дронового вооружения. Агент выспрашивал нужную ему информацию у своих знакомых во время бытовых разговоров", — сказано в сообщении.

Правоохранители отмечают, что контрразведчики СБУ задержали мужчину в его доме, где во время обыска изъяли мобильный телефон с доказательствами его контактов со спецслужбами РФ.

"Кроме того, были проведены комплексные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности локаций украинских войск", — добавили в СБУ.

Решение суда

Суд в Николаеве признал мужчину виновным в "Несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения". За это человека приговорили к восьми годам заключения.

Напомним, недавно мы писали, что СБУ задержала харьковского айтишника, который передавал РФ данные о перемещении ВСУ. Это уже второе к нему подозрение в сотрудничестве с врагом.

Также мы информировали, что суд в Херсонской области заочно лишил свободы мужчину, который избрался в оккупационную "областную думу".

 

суд Николаев ПВО война в Украине Россия судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
