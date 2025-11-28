Суд лишил свободы мужчину, который передавал РФ данные о размещении ПВО в Николаеве

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Николаеве судили мужчину, который собирал данные о позициях ПВО и пытался их передать спецслужбам РФ. За содеянное суд назначил жесткое наказание.

Об этом в Facebook сообщает Управление СБУ в Николаевской области.

Детали дела

Согласно материалам дела, осужденным является 30-летний безработный, который поддерживал российские пропагандистские нарративы и пытался передать спецслужбам РФ координаты позиций украинских зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп.

"Также российские спецслужбы планировали получить от фигуранта разведданные о пунктах базирования украинских войск для осуществления по ним воздушных ударов с применением ракетно-дронового вооружения. Агент выспрашивал нужную ему информацию у своих знакомых во время бытовых разговоров", — сказано в сообщении.

Правоохранители отмечают, что контрразведчики СБУ задержали мужчину в его доме, где во время обыска изъяли мобильный телефон с доказательствами его контактов со спецслужбами РФ.

"Кроме того, были проведены комплексные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности локаций украинских войск", — добавили в СБУ.

Решение суда

Суд в Николаеве признал мужчину виновным в "Несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения". За это человека приговорили к восьми годам заключения.

