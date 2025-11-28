Відео
Головна Новини дня Збирав дані про позиції ППО — як покарав суд

Збирав дані про позиції ППО — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 02:15
Суд позбавив волі чоловіка, який передавав РФ дані про розміщення ППО у Миколаєві
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Миколаєві судили чоловіка, який збирав дані про позиції ППО та намагався їх передали спецслужбам РФ. За скоєне суд призначив жорстке покарання.

Про це у Facebook повідомляє Управління СБУ в Миколаївській області.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, засудженим є 30-річний безробітний, який підтримував російські пропагандистські наративи та намагався передати спецслужбам РФ координати позицій українських зенітно-ракетних комплексів і мобільних вогневих груп.

"Також російські спецслужби планували отримати від фігуранта розвіддані про пункти базування українських військ для здійснення по них повітряних ударів із застосуванням ракетно-дронового озброєння. Агент випитував потрібну йому інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов", — сказано у дописі.

Правоохоронці зазначають, що контррозвідники СБУ затримали чоловіка у його помешканні, де під час обшуку вилучили мобільний телефон із доказами його контактів зі спецслужбами РФ.

"Крім того, було проведено комплексні заходи, спрямовані на убезпечення локацій українських військ", — додали в СБУ.

Рішення суду

Суд у Миколаєві визнав чоловіка винним у "Несанкціонованому поширенні інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану". За це особу засудили до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що СБУ затримала харківського айтівця, який передавав РФ дані про переміщення ЗСУ. Це вже друга до нього підозра у співпраці з ворогом.

Також ми інформували, що суд у Херсонській області заочно позбавив волі чоловіка, який обрався до окупаційної "обласної думи".

суд Миколаїв ППО війна в Україні Росія судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
