Суд позбавив волі чоловіка, який передавав РФ дані про розміщення ППО у Миколаєві

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Миколаєві судили чоловіка, який збирав дані про позиції ППО та намагався їх передали спецслужбам РФ. За скоєне суд призначив жорстке покарання.

Про це у Facebook повідомляє Управління СБУ в Миколаївській області.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, засудженим є 30-річний безробітний, який підтримував російські пропагандистські наративи та намагався передати спецслужбам РФ координати позицій українських зенітно-ракетних комплексів і мобільних вогневих груп.

"Також російські спецслужби планували отримати від фігуранта розвіддані про пункти базування українських військ для здійснення по них повітряних ударів із застосуванням ракетно-дронового озброєння. Агент випитував потрібну йому інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов", — сказано у дописі.

Правоохоронці зазначають, що контррозвідники СБУ затримали чоловіка у його помешканні, де під час обшуку вилучили мобільний телефон із доказами його контактів зі спецслужбами РФ.

"Крім того, було проведено комплексні заходи, спрямовані на убезпечення локацій українських військ", — додали в СБУ.

Рішення суду

Суд у Миколаєві визнав чоловіка винним у "Несанкціонованому поширенні інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану". За це особу засудили до восьми років ув’язнення.

Також ми інформували, що суд у Херсонській області заочно позбавив волі чоловіка, який обрався до окупаційної "обласної думи".