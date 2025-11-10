Відео
Головна Новини дня Зять Трампа збудує готель на руїнах Генштабу в Сербії — що відомо

Зять Трампа збудує готель на руїнах Генштабу в Сербії — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 04:57
Оновлено: 03:17
Сербія погодилась, щоб зять Трампа побудував у Белграді готель — не обійшлось без скандалу
Будівля Генерального штабу армії Югославії у Белграді. Фото: Alamy/Vida Press

У парламенті Сербії в терміновому порядку прийняли закон, який дозволить знести будівлю Генерального штабу армії Югославії в Белграді й побудувати на її місці розкішний готель. У цьому зацікавлена інвестиційна компанія Affinity Partners Development, що належить зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру, який одружений з Іванкою Трамп.

Про це повідомляє видання POLITICO.

Читайте також:

Що відомо про скандальне рішення

Зять Трампа збудує готель на руїнах Генштабу в Сербії — що відомо - фото 1
Джаред Кушнер та Іванка Трамп. Фото: Reuters

Будівля Генштабу була розбомблена військами НАТО в 1999 році в рамках кампанії альянсу з припинення бойових дій в Косово, з того часу практично не реставрувалася і служила пам'ятником історичних подій в Югославії.

Опозиція та архітектурні експерти неодноразово виступали проти знесення будівлі та будівництва готельного комплексу. Але депутати парламенту Сербії, лояльні президенту Олександру Вучичу, домоглися термінового прийняття lex specialis — спеціального закону, який дозволить американській інвестиційній компанії Affinity Partners Development уникнути стандартних процедур і отримання необхідних дозволів для будівництва нового ділового і готельного комплексу в центрі Белграда, де розташована будівля колишнього Генштабу югославської армії. У компанії прийняття нового закону поки не коментували.

Проти знесення будівлі виступили опозиціонери, архітектори та багато жителів Белграда
Обговорення проєкту компанії Кушнера розпочалося у 2024 році. У травні того року сербська влада та Affinity Partners Development уклали договір оренди будівлі на 99 років.

А в листопаді депутати парламенту позбавили комплекс статусу охоронюваного об'єкта культурної спадщини. Це рішення розкритикували представники опозиції та експерти з архітектури. Так, один з опозиційних лідерів, колишній глава Генштабу Сербії Здравко Понош звинуватив Олександра Вучича в тому, що президент хоче таким чином заручитися підтримкою Трампа. Сам Вучич говорив, що "натхненний проєктом" Джареда Кушнера і готовий "з радістю його просувати".

Раніше повідомлялось, що Трамп отримав прізвисько "Сонливий Дон" від демократів. Він критикував за це Байдена, а сам заснув на заході у Білому домі. 

Тим часом сербський президент Вучич заявив, що готовий продавати боєприпаси НАТО і йому все одно, якщо потім НАТО передасть їх Україні для захисту від окупантів РФ.

нерухомість Сербія Іванка Трамп відновлення інвестиції
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
