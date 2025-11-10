Сербия согласилась, чтобы зять Трампа построил в Белграде отель — не обошлось без скандала

Здание Генерального штаба армии Югославии в Белграде. Фото: Alamy/Vida Press

В парламенте Сербии в срочном порядке приняли закон, который позволит снести здание Генерального штаба армии Югославии в Белграде и построить на его месте роскошный отель. В этом заинтересована инвестиционная компания Affinity Partners Development, принадлежащая зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру, который женат на Иванке Трамп.

Об этом сообщает издание POLITICO.

Что известно о скандальном решении

Джаред Кушнер и Иванка Трамп. Фото: Reuters

Здание Генштаба было разбомблено войсками НАТО в 1999 году в рамках кампании альянса по прекращению боевых действий в Косово, с тех пор практически не реставрировалось и служило памятником исторических событий в Югославии.

Оппозиция и архитектурные эксперты неоднократно выступали против сноса здания и строительства гостиничного комплекса. Но депутаты парламента Сербии, лояльные президенту Александру Вучичу, добились срочного принятия lex specialis - специального закона, который позволит американской инвестиционной компании Affinity Partners Development избежать стандартных процедур и получения необходимых разрешений для строительства нового делового и гостиничного комплекса в центре Белграда, где расположено здание бывшего Генштаба югославской армии. В компании принятие нового закона пока не комментировали.

Против сноса здания выступили оппозиционеры, архитекторы и многие жители Белграда

Обсуждение проекта компании Кушнера началось в 2024 году. В мае того года сербские власти и Affinity Partners Development заключили договор аренды здания на 99 лет.

А в ноябре депутаты парламента лишили комплекс статуса охраняемого объекта культурного наследия. Это решение раскритиковали представители оппозиции и эксперты по архитектуре. Так, один из оппозиционных лидеров, бывший глава Генштаба Сербии Здравко Понош обвинил Александра Вучича в том, что президент хочет таким образом заручиться поддержкой Трампа. Сам Вучич говорил, что "вдохновлен проектом" Джареда Кушнера и готов "с радостью его продвигать".

