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Головна Новини дня Жовтень розпочнеться літнім теплом: синоптик Діденко склала прогноз

Жовтень розпочнеться літнім теплом: синоптик Діденко склала прогноз

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30 вересня 2026 12:15
Прогноз погоди в Україні на середу 1 жовтня від Наталки Діденко
Люди гріються на сонці. Фото: Новини.LIVE

Початок жовтня принесе в Україну суху та сонячну погоду завдяки впливу північного антициклону. У четвер, 1 жовтня, температура повітря сягне +22 °C, проте в низці регіонів очікується штормовий вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні 1 жовтня

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 1 жовтня в Україні домінуватиме північний антициклон, який забезпечить сонячну та ясну погоду. Стовпчики термометрів у четвер покажуть від +17 °C до +22 °C.

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Температурна карта України 1 жовтня. Фото: Метеопост

У Києві початок жовтня також мине без опадів: у столиці очікується помірне тепло з денними показниками на рівні +16...+18 °C. Загалом така погода зберігатиметься в країні до кінця поточного тижня.

Попри загалом сприятливі умови, у деяких регіонах можливе погіршення погоди. Опади 1 жовтня ймовірні лише на території Криму та в Приазов'ї, де місцями пройдуть невеликі дощі.

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Водночас для східних, південних областей та Дніпропетровщини Наталка Діденко дала попередження про небезпечні метеорологічні явища. На цих територіях очікуються штормові пориви північно-східного вітру, швидкість яких досягатиме 15-20 метрів за секунду.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що за прогнозами синоптика Ігора Кібальчича  жовтень розпочнеться з комфортного сонячного тепла, проте вже в другій декаді місяця погода різко погіршиться дощами з грозами. А після 20 жовтня майже по всій країні, за винятком півдня, вдарять перші відчутні заморозки.

Найближчими днями ситуацію в Україні визначатиме антициклон, тож тиждень мине переважно сухо й спокійно. Локальні дощі ймовірні хіба на півдні та подекуди в центрі й на заході. Денна температура триматиметься в середньому на рівні +16...+23 °C, але ближче до вихідних почнеться відчутне похолодання.

жовтень Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні бабине літо
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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