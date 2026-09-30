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Главная Новости дня Октябрь начнётся с летнего тепла: синоптик Диденко составила прогноз

Октябрь начнётся с летнего тепла: синоптик Диденко составила прогноз

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30 сентября 2026 12:15
Прогноз погоды в Украине на среду, 1 октября, от Натальи Диденко
Люди греются на солнце. Фото: Новини.LIVE

Начало октября принесет в Украину сухую и солнечную погоду благодаря влиянию северного антициклона. В четверг, 1 октября, температура воздуха достигнет +22 °C, однако в ряде регионов ожидается штормовой ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 1 октября

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 1 октября в Украине будет доминировать северный антициклон, который обеспечит солнечную и ясную погоду. Столбики термометров в четверг покажут от +17 °C до +22 °C.

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Температурная карта Украины 1 октября. Фото: Метеопост

В Киеве начало октября также пройдет без осадков: в столице ожидается умеренная теплота с дневными показателями на уровне +16...+18 °C. В целом такая погода сохранится в стране до конца текущей недели.

Несмотря на в целом благоприятные условия, в некоторых регионах возможно ухудшение погоды. Осадки 1 октября вероятны только на территории Крыма и в Приазовье, где местами пройдут небольшие дожди.

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В то же время для восточных, южных областей и Днепропетровской области Наталья Диденко выпустила предупреждение об опасных метеорологических явлениях. На этих территориях ожидаются штормовые порывы северо-восточного ветра, скорость которых достигает 15–20 метров в секунду.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что, по прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, октябрь начнётся с комфортного солнечного тепла, однако уже во второй декаде месяца погода резко ухудшится из-за дождей с грозами. А после 20 октября почти по всей стране, за исключением юга, начнутся первые ощутимые заморозки.

В ближайшие дни ситуацию в Украине будет определять антициклон, поэтому неделя пройдет преимущественно сухо и спокойно. Локальные дожди вероятны разве что на юге и местами в центре и на западе. Дневная температура будет держаться в среднем на уровне +16...+23 °C, но ближе к выходным начнется ощутимое похолодание.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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