Жовква прокоментував заяву Мерца про вступ України до ЄС не раніше 2034 року

Заступник голови ОП Ігор Жовква. Фото: bituk.media

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив про рекордну швидкість, з якою Україна йде до вступу в Європейський Союз. Таким чином, посадовець відреагував на слова німецького канцлера Фрідріха Мерца про шанси членства України до 2034 року.

Про це Ігор Жовква повідомив в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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"Україна йде з рекордною швидкістю до вступу в ЄС", — зазначив заступник голови ОП.

За його словами, Україна працює над тим, щоб вже восени відкрити всі шість переговорних кластерів, необхідних для початку перемовин про членство в Євросоюзі. Наразі вдалося відкрити три кластери.

"Певна країна в Європейському Союзі наразі досі блокує процес власне технічний, бюрократичний, відкриття цих кластерів, адже на це потрібна згода усіх країн. Україна працює в цьому напрямку з державами-членами, і не тільки з державами-членами, Сполучені Штати Америки також проінформовані про цей процес", — пояснив Жовква.

Нагадаємо, що нещодавно Фрідріх Мерц висловив сумнів, що Україна зможе вступити до ЄС до 2034 року. За його словами, цьому перешкоджає низка проблем.

Також ми повідомляли, що в Угорщині не підтримують вступ України до ЄС, бо це нібито матиме величезні витрати з боку європейців. До того ж радник угорського прем'єра Балаж Орбан переконаний, що Європа "повинна захищати себе не через Україну", а посилювати свою безпеку.