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В Орбана зробили скандальну заяву щодо війни в Україні

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Дата публікації: 18 липня 2025 23:01
В Угорщині заявили, що "не просили Україну воювати"
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Facebook/Orbán Viktor

Радник прем'єра Угорщини Балаж Орбан заявив, що оборона України від росіян нібито не впливає на безпеку його країни. За його словами, Угорщина не хоче "конфронтації з Росією".

Про це пише Telex у п'ятницю, 18 липня.

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За словами Балажа Орбана, Європа "повинна захищати себе не через Україну", а зміцнювати власну безпеку.

"Українці та росіяни хочуть продовжувати війну, і в цьому питанні обидві сторони мають свої аргументи. Тому Віктор Орбан пропонує залучити нейтральних посередників, які чинитимуть тиск на обидві сторони", — сказав він.

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Балаж Орбан. Фото: 
Radio X Asia

Водночас у Будапешті вважають позитивною наявність прямої комунікації між США і Росією. На думку радника прем'єра Угорщини, початок прямих переговорів України та Росії є "обнадійливим".

Він наголосив, що Угорщина підтримує ідею того, що Європа має посилити свою оборону та збільшити військові видатки.

"Наразі дискусія в Європі точиться навколо того, чи озброювати Україну, чи себе. Позиція Угорщини абсолютно чітка: ми не повинні захищати себе через Україну, бо це призведе до конфронтації з Росією, чого ми не хочемо", — зазначив Балаж Орбан.

Крім того, він вважає нереальним напад Росії на країни НАТО, бо Альянс "набагато сильніший за РФ".

Вступ України до ЄС

Також в Угорщині не підтримують ідею вступу України до ЄС, бо це означатиме "величезні витрати, на які європейці не мають грошей".

Нагадаємо, нещодавно в угорських ЗМІ з'явилася інформація про смерть етнічного угорця на Закарпатті після мобілізації. 

Згодом Угорщина запровадила санкції проти трьох українських військових, які "відповідальні за мобілізацію".

Європейський союз НАТО Угорщина війна в Україні Росія
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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