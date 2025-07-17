Угорщина запровадила санкції проти трьох військових ЗСУ

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто. Фото: hungarytoday

Угорщина у четвер, 17 липня, запровадила санкції проти трьох українських військових. Це сталося через смерть етнічного угорця на Закарпатті.

Про це пише Tфelex.

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Угорщина заборонила в’їзд до країни трьом українським посадовцям — двом полковникам і генералу. За словами голови МЗС країни Петера Сіярто, це сталося після смерті етнічного угорця Йожефа Шебештьєна на Закарпатті через нібито мобілізацію.

Відомо, що під обмеження Будапешта потрапили:

Віталій Ткаченко (управління персоналу Сухопутних військ ЗСУ);

Володимир Шведюк (оперативне командування "Захід");

Роман Юзвенко (Департамент мобілізації Міноборони).

Крім того, Сіярто пригрозив "наслідками" та нагадав, що Угорщина є "найбільшим постачальником електроенергії" для України.

Що сталося

Нагадаємо, днями в угорських ЗМІ з'явилася інформація про те, що їхній громадянин, 45-річний Йожеф Шебештень, помер після того, як його побили у ТЦК на Закарпатті.

На це відреагували у Сухопутних військах ЗСУ, уточнивши, що насправді ж він був українським громадянином. До лав ЗСУ його мобілізували 14 червня після того, як ВЛК визнала його придатним до служби. Потім мобілізований проходив підготовку в одній з військових частин, а 18 червня самовільно покинув місце служби.

24 червня Йожеф Штебештень звернувся до невідкладної медичної допомоги у Береговому, після чого його ушпиталили з гострою реакцією на стрес. Водночас жодних тілесних ушкоджень у нього не виявили, але 6 липня він помер від трамбоемболії легеневої артерії.

За даними видання Hungary Today, через смерть Йозефа Шебештеня викликали українського посла Федора Шандора. Також цю інформацію підтвердив Левенте Мадяр.