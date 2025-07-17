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Головна Новини дня Угорщина відповіла санкціями на смерть етнічного угорця в Україні

Угорщина відповіла санкціями на смерть етнічного угорця в Україні

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 19:43
Угорщина запровадила санкції проти трьох військових ЗСУ
Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто. Фото: hungarytoday

Угорщина у четвер, 17 липня, запровадила санкції проти трьох українських військових. Це сталося через смерть етнічного угорця на Закарпатті.

Про це пише Tфelex.

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Угорщина заборонила в’їзд до країни трьом українським посадовцям — двом полковникам і генералу. За словами голови МЗС країни Петера Сіярто, це сталося після смерті етнічного угорця Йожефа Шебештьєна на Закарпатті через нібито мобілізацію.

Відомо, що під обмеження Будапешта потрапили:

  • Віталій Ткаченко (управління персоналу Сухопутних військ ЗСУ);
  • Володимир Шведюк (оперативне командування "Захід");
  • Роман Юзвенко (Департамент мобілізації Міноборони).

Крім того, Сіярто пригрозив "наслідками" та нагадав, що Угорщина є "найбільшим постачальником електроенергії" для України.

Що сталося

Нагадаємо, днями в угорських ЗМІ з'явилася інформація про те, що їхній громадянин, 45-річний Йожеф Шебештень, помер після того, як його побили у ТЦК на Закарпатті.

На це відреагували у Сухопутних військах ЗСУ, уточнивши, що насправді ж він був українським громадянином. До лав ЗСУ його мобілізували 14 червня після того, як ВЛК визнала його придатним до служби. Потім мобілізований проходив підготовку в одній з військових частин, а 18 червня самовільно покинув місце служби.

24 червня Йожеф Штебештень звернувся до невідкладної медичної допомоги у Береговому, після чого його ушпиталили з гострою реакцією на стрес. Водночас жодних тілесних ушкоджень у нього не виявили, але 6 липня він помер від трамбоемболії легеневої артерії.

За даними видання Hungary Today, через смерть Йозефа Шебештеня викликали українського посла Федора Шандора. Також цю інформацію підтвердив Левенте Мадяр.

санкції смерть ЗСУ Угорщина Закарпаття військові
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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