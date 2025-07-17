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Головна Новини дня На Закарпатті підпалили церкву та залишили погрози угорцям

На Закарпатті підпалили церкву та залишили погрози угорцям

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 18:23
Підпал церкви на Закарпатті 16 липня — як відреагували в Угорщині
Рятувальник гасить пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

В селі Паладь-Комарівці на Закарпатті 16 липня невідомі підпали церкву. Наразі правоохоронці шукають осіб, які причетні до підпалу.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Закарпатській області 17 липня. 

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Підпал церкви на Закарпатті

Правоохоронці розповіли, що отримали повідомлення про підпал церкви близько 22:00 16 липня. Під час проведення перевірки стало відомо, що на територію храму проникла невідомо особа, яка підпалила вхідні двері, а на фасаді будівлі чорною фарбою написала провокативний напис. За даними поліції, він спрямований на розпалювання національної та релігійної ворожнечі. 

Наразі поліцейські разом зі Службою безпеки проводять оперативні заходи, аби встановити осіб, причетних до скоєння злочину. 

Реакція Угорщини

На інцидент відреагував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

"На Закарпатті підпалили церкву, а на стіні був напис: "Мадярів на ножі". Примус, умисне вбивство, спалювання церкви, вимагання, залякування. Все це відбувається з нами, угорцями на Закарпатті. Ми вас не підведемо, ви можете розраховувати на нас!" — написав Орбан у Facebook. 

Водночас міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що через цей інцидент Угорщина посла України у Будапешті Федора Шондора. 

За його словами, йдеться не про один випадок, а про "десятирічну хвилю систематичних нападів" на угорців в Україні. Угорський міністр заявив, що наша країна "включає обмеження мовних прав, примусову мобілізацію, фізичне насильство, а тепер — підпали". 

"Хоча відповідальність за це несе українська держава, Брюссель мовчить, прискорюючи процес вступу України до ЄС. Це неприйнятно. Сьогодні ми викликали українського посла в Будапешті", — додав Сіярто. 

Нагадаємо, 16 липня на Волині блискавка влучила в будинок, де була мама з дітьми. Вони дивом врятувалися. 

Також ми писали, що 2 липня поблизу Житомира пролунали потужні вибухи, внаслідок яких зайнялася масштабна пожежа.

пожежа ДСНС церква Закарпаття Віктор Орбан
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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