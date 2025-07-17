Підпал церкви на Закарпатті 16 липня — як відреагували в Угорщині

Рятувальник гасить пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

В селі Паладь-Комарівці на Закарпатті 16 липня невідомі підпали церкву. Наразі правоохоронці шукають осіб, які причетні до підпалу.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Закарпатській області 17 липня.

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Підпал церкви на Закарпатті

Правоохоронці розповіли, що отримали повідомлення про підпал церкви близько 22:00 16 липня. Під час проведення перевірки стало відомо, що на територію храму проникла невідомо особа, яка підпалила вхідні двері, а на фасаді будівлі чорною фарбою написала провокативний напис. За даними поліції, він спрямований на розпалювання національної та релігійної ворожнечі.

Наразі поліцейські разом зі Службою безпеки проводять оперативні заходи, аби встановити осіб, причетних до скоєння злочину.

Реакція Угорщини

На інцидент відреагував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"На Закарпатті підпалили церкву, а на стіні був напис: "Мадярів на ножі". Примус, умисне вбивство, спалювання церкви, вимагання, залякування. Все це відбувається з нами, угорцями на Закарпатті. Ми вас не підведемо, ви можете розраховувати на нас!" — написав Орбан у Facebook.

Водночас міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що через цей інцидент Угорщина посла України у Будапешті Федора Шондора.

A Hungarian church was set on fire last night in Ukraine. Anti-Hungarian graffiti was sprayed on the walls: “Hungarians out”, “Death to the Hungarians”.



These are not isolated incidents. For 10 years, the Hungarian community in Ukraine has faced systematic attacks: first through… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) July 17, 2025

За його словами, йдеться не про один випадок, а про "десятирічну хвилю систематичних нападів" на угорців в Україні. Угорський міністр заявив, що наша країна "включає обмеження мовних прав, примусову мобілізацію, фізичне насильство, а тепер — підпали".

"Хоча відповідальність за це несе українська держава, Брюссель мовчить, прискорюючи процес вступу України до ЄС. Це неприйнятно. Сьогодні ми викликали українського посла в Будапешті", — додав Сіярто.

Нагадаємо, 16 липня на Волині блискавка влучила в будинок, де була мама з дітьми. Вони дивом врятувалися.

Також ми писали, що 2 липня поблизу Житомира пролунали потужні вибухи, внаслідок яких зайнялася масштабна пожежа.