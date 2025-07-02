Березина — що вибухнуло біля Житомира 2 липня

Наслідки вибуху біля Житомира. Фото: кадр з відео

Вибухи біля Житомира 2 липня сталися на території двох виробничих об'єктів, внаслідок чого обидва підприємства повністю знищені.

Про це повідомив голова Глибочицької громади Сергій Сокальський в ефірі "Київ24".

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Сокальський розповів, що на трасі Житомир — Київ 2 липня сталося два вибухи. Подія відбулась на території двох виробничих приміщень, внаслідок чого обидва підприємства повністю знищені.

"Зараз на місці працює слідча група, з'ясовуються обставини вибуху. Є багато зруйновано житлових будинків, постраждали люди. Було чутно два вибухи", — поділився голова громади.

За його словами, відомо про двох загиблих та 15 поранених. Усім постраждалим надали першу медичну допомогу.

Крім того, відомо, що через вибух під Житомиром знеструмлено понад 700 помешкань. В селі Березина пошкоджено три лінії електропередач та відключено 50 трансформаторних підстанцій.

Нагадаємо, внаслідок вибуху біля Житомира є загиблі та поранені. Крім того, пошкоджено приватні будинки та багато автомобілів.

Після інциденту у напрямку Києва та Житомира відновили двосторонній рух. Однак ліквідація наслідків ще триває.