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Стало известно, где произошли взрывы возле Житомира

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 22:22
Березина — что взорвалось возле Житомира 2 июля
Последствия взрыва возле Житомира. Фото: кадр из видео

Взрывы возле Житомира 2 июля случились на территории двух производственных объектов. В результате оба предприятия полностью уничтожены.

Об этом сообщил председатель Глыбочицкой громады Сергей Сокальский в эфире "Київ24".

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Что известно о взрывах возле Житомира 2 июля

Сокальский рассказал, что на трассе Житомир — Киев 2 июля произошло два взрыва. Событие произошло на территории двух производственных помещений. В результате оба предприятия полностью уничтожены.

"Сейчас на месте работает следственная группа, выясняются обстоятельства взрыва. Есть много разрушенных жилых домов, пострадали люди. Было слышно два взрыва", — поделился глава общины.

По его словам, известно о двух погибших и 15 раненых. Всем пострадавшим оказали первую медицинскую помощь.

Кроме того, известно, что из-за взрыва под Житомиром обесточены более 700 домов. В селе Березина повреждены три линии электропередач и отключено 50 трансформаторных подстанций.

Напомним, в результате взрыва возле Житомира есть погибшие и раненые. Кроме того, повреждены частные дома и много автомобилей.

После инцидента в направлении Киева и Житомира восстановили двустороннее движение. Однако ликвидация последствий еще продолжается.

взрыв Житомир Житомирская область предприятия ранение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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