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Головна Новини дня На Волині блискавка влучила в будинок, де була мама з дітьми

На Волині блискавка влучила в будинок, де була мама з дітьми

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 20:01
На Волині ДСНС ліквідувала пожежу будинку, спричинену блискавкою
Пожежа після влучання блискавки. Фото: Головне управління ДСНС України у Волинській області

На Волині вогнеборці загасили пожежу в житловому будинку. Вона виникла внаслідок удару блискавки.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України у Волинській області.

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Пост Головного управління ДСНС України у Волинській області. Фото: скриншот

Рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Ставок Олицької громади Луцького району. На момент загоряння в оселі перебувала мати з трьома малолітніми дітьми. Жінка вчасно зорієнтувалася — вивела дітей у безпечне місце та зателефонувала на лінію 101.

До місця пожежі прибув черговий підрозділ 6-ї державної пожежно-рятувальної частини з Ківерців, а також вогнеборці місцевих пожежних команд з Олики та Цумані.

До гасіння пожежі також приєдналися рятувальники з селища Клевань Рівненської області. Завдяки оперативним і злагодженим діям усіх підрозділів вогонь вдалося локалізувати, й уже о 10:00 пожежу повністю ліквідували, не допустивши повного знищення будівлі.

Постраждалих немає. Попередньою причиною займання стало влучання блискавки.

На Волині блискавка влучила в будинок, де була мама з дітьми - фото 2
Пожежа після влучання блискавки. Фото: Головне управління ДСНС України у Волинській області

Нагадаємо, що нещодавно під час грози блискавка влучила в один із верхніх поверхів житлового будинку на Оболоні в Києві. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків. 

Крім того, після удару РФ по Вінницькій області у ніч на 16 липня під ворожим вогнем опинилися об’єкти цивільної промисловості, також пошкоджено житлові будинки.

пожежа ДСНС блискавка будинок Волинь
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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