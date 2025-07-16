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Главная Новости дня На Волыни молния попала в дом, где была мама с детьми

На Волыни молния попала в дом, где была мама с детьми

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 20:01
На Волыни ГСЧС ликвидировала пожар дома, вызванный молнией
Пожар после попадания молнии. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области

На Волыни пожарные потушили пожар в жилом доме. Он возник в результате удара молнии.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Волынской области.

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Пост Главного управления ГСЧС Украины в Волынской области. Фото: скриншот

Спасатели ликвидировали пожар жилого дома

Спасатели получили сообщение о пожаре в жилом доме в селе Ставок Олицкой общины Луцкого района. На момент возгорания в доме находилась мать с тремя малолетними детьми. Женщина вовремя сориентировалась — вывела детей в безопасное место и позвонила на линию 101.

К месту пожара прибыло дежурное подразделение 6-й государственной пожарно-спасательной части из Киверцов, а также пожарные местных пожарных команд из Олыки и Цумани.

К тушению пожара также присоединились спасатели из поселка Клевань Ровенской области. Благодаря оперативным и слаженным действиям всех подразделений огонь удалось локализовать, и уже в 10:00 пожар полностью ликвидировали, не допустив полного уничтожения здания.

Пострадавших нет. Предварительной причиной возгорания стало попадание молнии.

На Волыни молния попала в дом, где была мама с детьми - фото 2
Пожар после попадания молнии. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области

Напомним, что недавно во время грозы молния попала в один из верхних этажей жилого дома на Оболони в Киеве. К счастью, обошлось без серьезных последствий.

Кроме того, после удара РФ по Винницкой области в ночь на 16 июля под вражеским огнем оказались объекты гражданской промышленности, также повреждены жилые дома.

пожар ГСЧС молния дом Волынь
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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