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Главная Новости дня На Закарпатье подожгли церковь и оставили угрозы венграм

На Закарпатье подожгли церковь и оставили угрозы венграм

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 18:23
Поджог церкви на Закарпатье 16 июля — как отреагировали в Венгрии
Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

В селе Паладь-Комаровцы на Закарпатье 16 июля неизвестные подожгли церковь. Сейчас правоохранители ищут лиц, которые причастны к поджогу.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Закарпатской области 17 июля.

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Поджог церкви на Закарпатье

Правоохранители рассказали, что получили сообщение о поджоге церкви около 22:00 16 июля. Во время проведения проверки стало известно, что на территорию храма проник неизвестный, который поджег входную дверь, а на фасаде здания черной краской написал провокационную надпись. По данным полиции, она направлена на разжигание национальной и религиозной вражды.

Сейчас полицейские вместе со Службой безопасности проводят оперативные мероприятия, чтобы установить лиц, причастных к совершению преступления.

Реакция Венгрии

На инцидент отреагировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"На Закарпатье подожгли церковь, а на стене была надпись: "Мадьяров на ножи". Принуждение, умышленное убийство, сжигание церкви, вымогательство, запугивание. Все это происходит с нами, венграми на Закарпатье. Мы вас не подведем, вы можете рассчитывать на нас!" — написал Орбан в Facebook.

В то же время министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что из-за этого инцидента Венгрия посла Украины в Будапеште Федора Шондора.

По его словам, речь идет не об одном случае, а о "десятилетней волне систематических нападений" на венгров в Украине. Венгерский министр заявил, что наша страна "включает ограничение языковых прав, принудительную мобилизацию, физическое насилие, а теперь — поджоги".

"Хотя ответственность за это несет украинское государство, Брюссель молчит, ускоряя процесс вступления Украины в ЕС. Это неприемлемо. Сегодня мы вызвали украинского посла в Будапеште", — добавил Сийярто.

Напомним, 16 июля на Волыни молния попала в дом, где была мама с детьми. Они чудом спаслись.

Также мы писали, что 2 июля вблизи Житомира прогремели мощные взрывы, в результате которых загорелся масштабный пожар.

пожар ГСЧС церковь Закарпатье Виктор Орбан
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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