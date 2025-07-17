Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Венгрия ответила санкциями на смерть этнического венгра в Украине

Венгрия ответила санкциями на смерть этнического венгра в Украине

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 19:43
Венгрия ввела санкции против трех военных ВСУ
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: hungarytoday

Венгрия в четверг, 17 июля, ввела санкции против трех украинских военных. Это произошло из-за смерти этнического венгра на Закарпатье.

Об этом пишет Тфелекс.

Реклама
Читайте также:

Санкции за смерть венгра

Венгрия запретила въезд в страну трем украинским чиновникам - двум полковникам и генералу. По словам главы МИД страны Петера Сийярто, это произошло после смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена на Закарпатье из-за якобы мобилизации.

Известно, что под ограничения Будапешта попали:

  • Виталий Ткаченко (управление персонала Сухопутных войск ВСУ);
  • Владимир Шведюк (оперативное командование "Запад");
  • Роман Юзвенко (Департамент мобилизации Минобороны).

Кроме того, Сийярто пригрозил "последствиями" и напомнил, что Венгрия является "крупнейшим поставщиком электроэнергии" для Украины.

Что произошло

Напомним, на днях в венгерских СМИ появилась информация о том, что их гражданин, 45-летний Йожеф Шебештень, умер после того, как его избили в ТЦК на Закарпатье.

На это отреагировали в Сухопутных войсках ВСУ, уточнив, что на самом деле он был украинским гражданином. В ряды ВСУ его мобилизовали 14 июня после того, как ВВК признала его годным к службе. Затем мобилизованный проходил подготовку в одной из воинских частей, а 18 июня самовольно покинул место службы.

24 июня Йожеф Штебештень обратился в неотложную медицинскую помощь в Берегово, после чего его госпитализировали с острой реакцией на стресс. В то же время никаких телесных повреждений у него не обнаружили, но 6 июля он умер от трамбоэмболии легочной артерии.

По данным издания Hungary Today, из-за смерти Йозефа Шебештеня вызвали украинского посла Федора Шандора. Также эту информацию подтвердил Левенте Мадьяр.

санкции смерть ВСУ Венгрия Закарпатье военные
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации