Венгрия ввела санкции против трех военных ВСУ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: hungarytoday

Венгрия в четверг, 17 июля, ввела санкции против трех украинских военных. Это произошло из-за смерти этнического венгра на Закарпатье.

Об этом пишет Тфелекс.

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Санкции за смерть венгра

Венгрия запретила въезд в страну трем украинским чиновникам - двум полковникам и генералу. По словам главы МИД страны Петера Сийярто, это произошло после смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена на Закарпатье из-за якобы мобилизации.

Известно, что под ограничения Будапешта попали:

Виталий Ткаченко (управление персонала Сухопутных войск ВСУ);

Владимир Шведюк (оперативное командование "Запад");

Роман Юзвенко (Департамент мобилизации Минобороны).

Кроме того, Сийярто пригрозил "последствиями" и напомнил, что Венгрия является "крупнейшим поставщиком электроэнергии" для Украины.

Что произошло

Напомним, на днях в венгерских СМИ появилась информация о том, что их гражданин, 45-летний Йожеф Шебештень, умер после того, как его избили в ТЦК на Закарпатье.

На это отреагировали в Сухопутных войсках ВСУ, уточнив, что на самом деле он был украинским гражданином. В ряды ВСУ его мобилизовали 14 июня после того, как ВВК признала его годным к службе. Затем мобилизованный проходил подготовку в одной из воинских частей, а 18 июня самовольно покинул место службы.

24 июня Йожеф Штебештень обратился в неотложную медицинскую помощь в Берегово, после чего его госпитализировали с острой реакцией на стресс. В то же время никаких телесных повреждений у него не обнаружили, но 6 июля он умер от трамбоэмболии легочной артерии.

По данным издания Hungary Today, из-за смерти Йозефа Шебештеня вызвали украинского посла Федора Шандора. Также эту информацию подтвердил Левенте Мадьяр.