Венгрия ввела санкции против трех военных ВСУ

Венгрия ответила санкциями на смерть этнического венгра в Украине
Венгрия в четверг, 17 июля, ввела санкции против трех украинских военных. Это произошло из-за смерти этнического венгра на Закарпатье.
Об этом пишет Тфелекс.
Санкции за смерть венгра
Венгрия запретила въезд в страну трем украинским чиновникам - двум полковникам и генералу. По словам главы МИД страны Петера Сийярто, это произошло после смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена на Закарпатье из-за якобы мобилизации.
Известно, что под ограничения Будапешта попали:
- Виталий Ткаченко (управление персонала Сухопутных войск ВСУ);
- Владимир Шведюк (оперативное командование "Запад");
- Роман Юзвенко (Департамент мобилизации Минобороны).
Кроме того, Сийярто пригрозил "последствиями" и напомнил, что Венгрия является "крупнейшим поставщиком электроэнергии" для Украины.
Что произошло
Напомним, на днях в венгерских СМИ появилась информация о том, что их гражданин, 45-летний Йожеф Шебештень, умер после того, как его избили в ТЦК на Закарпатье.
На это отреагировали в Сухопутных войсках ВСУ, уточнив, что на самом деле он был украинским гражданином. В ряды ВСУ его мобилизовали 14 июня после того, как ВВК признала его годным к службе. Затем мобилизованный проходил подготовку в одной из воинских частей, а 18 июня самовольно покинул место службы.
24 июня Йожеф Штебештень обратился в неотложную медицинскую помощь в Берегово, после чего его госпитализировали с острой реакцией на стресс. В то же время никаких телесных повреждений у него не обнаружили, но 6 июля он умер от трамбоэмболии легочной артерии.
По данным издания Hungary Today, из-за смерти Йозефа Шебештеня вызвали украинского посла Федора Шандора. Также эту информацию подтвердил Левенте Мадьяр.
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