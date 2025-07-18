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Главная Новости дня У Орбана сделали скандальное заявление о войне в Украине

У Орбана сделали скандальное заявление о войне в Украине

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Дата публикации 18 июля 2025 23:01
В Венгрии заявили, что "не просили Украину воевать"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Facebook/Orbán Viktor

Советник премьера Венгрии Балаж Орбан заявил, что оборона Украины от россиян якобы не влияет на безопасность его страны. По его словам, Венгрия не хочет "конфронтации с Россией".

Об этом пишет Telex в пятницу, 18 июля.

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По словам Балажа Орбана, Европа "должна защищать себя не через Украину", а укреплять собственную безопасность.

"Украинцы и россияне хотят продолжать войну, и в этом вопросе обе стороны имеют свои аргументы. Поэтому Виктор Орбан предлагает привлечь нейтральных посредников, которые будут оказывать давление на обе стороны", — сказал он.

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Балаж Орбан. Фото: 
Radio X Asia

В то же время в Будапеште считают положительным наличие прямой коммуникации между США и Россией. По мнению советника премьера Венгрии, начало прямых переговоров Украины и России является "обнадеживающим".

Он отметил, что Венгрия поддерживает идею того, что Европа должна усилить свою оборону и увеличить военные расходы.

"Сейчас дискуссия в Европе идет вокруг того, вооружать ли Украину или себя. Позиция Венгрии абсолютно четкая: мы не должны защищать себя через Украину, потому что это приведет к конфронтации с Россией, чего мы не хотим", — отметил Балаж Орбан.

Кроме того, он считает нереальным нападение России на страны НАТО, потому что Альянс "гораздо сильнее РФ".

Вступление Украины в ЕС

Также в Венгрии не поддерживают идею вступления Украины в ЕС, потому что это будет означать "огромные расходы, на которые европейцы не имеют денег".

Напомним, недавно в венгерских СМИ появилась информация о смерти этнического венгра на Закарпатье после мобилизации.

Впоследствии Венгрия ввела санкции против трех украинских военных, которые "ответственны за мобилизацию".

Европейский союз НАТО Венгрия война в Украине Россия
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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