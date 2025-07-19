Жовква прокомментировал заявление Мерца о вступлении Украины в ЕС не ранее 2034 года

Заместитель председателя ОП Игорь Жовква. Фото: bituk.media

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил о рекордной скорости, с которой Украина идет к вступлению в Европейский Союз. Таким образом, чиновник отреагировал на слова немецкого канцлера Фридриха Мерца о шансах членства Украины до 2034 года.

Об этом Игорь Жовква сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Реакция Жовквы на заявление Мерца

"Украина идет с рекордной скоростью к вступлению в ЕС", — отметил заместитель председателя ОП.

По его словам, Украина работает над тем, чтобы уже осенью открыть все шесть переговорных кластеров, необходимых для начала переговоров о членстве в Евросоюзе. Сейчас удалось открыть три кластера.

"Определенная страна в Европейском Союзе пока до сих пор блокирует процесс собственно технический, бюрократический, открытие этих кластеров, ведь на это нужно согласие всех стран. Украина работает в этом направлении с государствами-членами, и не только с государствами-членами, Соединенные Штаты Америки также проинформированы об этом процессе", — пояснил Жовква.

Напомним, что недавно Фридрих Мерц выразил сомнение, что Украина сможет вступить в ЕС до 2034 года. По его словам, этому препятствует ряд проблем.

Также мы сообщали, что в Венгрии не поддерживают вступление Украины в ЕС, потому что это якобы будет иметь огромные расходы со стороны европейцев. К тому же советник венгерского премьера Балаж Орбан убежден, что Европа "должна защищать себя не через Украину", а усиливать свою безопасность.