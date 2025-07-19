Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Жовква отреагировал на слова Мерца о вступления в ЕС до 2034 года

Жовква отреагировал на слова Мерца о вступления в ЕС до 2034 года

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 17:58
Жовква прокомментировал заявление Мерца о вступлении Украины в ЕС не ранее 2034 года
Заместитель председателя ОП Игорь Жовква. Фото: bituk.media

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил о рекордной скорости, с которой Украина идет к вступлению в Европейский Союз. Таким образом, чиновник отреагировал на слова немецкого канцлера Фридриха Мерца о шансах членства Украины до 2034 года.

Об этом Игорь Жовква сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Реакция Жовквы на заявление Мерца

"Украина идет с рекордной скоростью к вступлению в ЕС", — отметил заместитель председателя ОП.

По его словам, Украина работает над тем, чтобы уже осенью открыть все шесть переговорных кластеров, необходимых для начала переговоров о членстве в Евросоюзе. Сейчас удалось открыть три кластера.

"Определенная страна в Европейском Союзе пока до сих пор блокирует процесс собственно технический, бюрократический, открытие этих кластеров, ведь на это нужно согласие всех стран. Украина работает в этом направлении с государствами-членами, и не только с государствами-членами, Соединенные Штаты Америки также проинформированы об этом процессе", — пояснил Жовква.

Напомним, что недавно Фридрих Мерц выразил сомнение, что Украина сможет вступить в ЕС до 2034 года. По его словам, этому препятствует ряд проблем.

Также мы сообщали, что в Венгрии не поддерживают вступление Украины в ЕС, потому что это якобы будет иметь огромные расходы со стороны европейцев. К тому же советник венгерского премьера Балаж Орбан убежден, что Европа "должна защищать себя не через Украину", а усиливать свою безопасность.

Европейский союз США Украина подготовка Фридрих Мерц
Галина Остаповец - Журналист
Автор:
Галина Остаповец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации