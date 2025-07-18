Мерц сумнівається, що Україна стане членом ЄС до 2024 року

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Michael Kappeler/Pool via REUTERS

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сумнівається, що Україна вступить до Європейського Союзу до 2034 року. Він упевнений, що насамперед потрібно зупинити війну, а після зайнятися відновленням країни.

Про це повідомляє N-tv.

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Мерц сумнівається у вступі України до ЄС до 2034 року

"Наш головний пріоритет — зробити все можливе для припинення цієї війни. Потім ми поговоримо про відновлення України" — сказав Мерц після зустрічі з президентом Румунії Нікушором Даном.

Він додав, що це безпосередньо буде пов'язано з процесом, який зрештою дасть змогу Україні стати членом Євросоюзу.

"Але це займе кілька років... Це, ймовірно, навіть не вплине на середньострокові фінансові перспективи Європейського Союзу", — заявив канцлер.

Видання пише, що поки Україна перебуває під загрозою, вступ до ЄС у будь-якому разі неможливий. Водночас президент Румунії сказав, що Євросоюз має прийняти кожну країну, яка отримала перспективу вступу і виконала всі вимоги для членства в блоці.

Нагадаємо, тиждень тому президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до відкриття першого переговорного кластера в межах процесу вступу до ЄС. Він повідомив, що Київ виконав усі необхідні зобов'язання.

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