Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мерц ответил, вступит ли Украина в ЕС до 2034 года

Мерц ответил, вступит ли Украина в ЕС до 2034 года

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 23:49
Мерц сомневается, что Украина станет членом ЕС до 2024 года
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Michael Kappeler/Pool via REUTERS

Канцлер Германии Фридрих Мерц сомневается, что Украина вступит в Европейский Союз до 2034 года. Он уверен, что в первую очередь нужно остановить войну, а после заняться восстановлением страны.

Об этом сообщает N-tv.

Реклама
Читайте также:

Мерц сомневается во вступлении Украины в ЕС до 2034 года

"Наш главный приоритет — сделать все возможное для прекращения этой войны. Потом мы поговорим о восстановлении Украины", — сказал Мерц после встречи с президентом Румынии Никушором Даном.

Он добавил, что это непосредственно будет связано с процессом, который в конечном итоге позволит Украине стать членом Евросоюза.

"Но это займет несколько лет... Это, вероятно, даже не повлияет на среднесрочные финансовые перспективы Европейского Союза", — заявил канцлер.

Издание пишет, что пока Украина находится под угрозой, вступление в ЕС в любом случае невозможно. При этом президент Румынии сказал, что Евросоюз должен принять каждую страну, которая получила перспективу вступления и выполнила все требования для членства в блоке.

Напомним, неделю назад президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к открытию первого переговорного кластера в рамках процесса вступления в ЕС. Он сообщил, что Киев выполнил все необходимые обязательства.

Также недавно мы писали, когда в Украине может случиться переход на евро.

Европейский союз Германия Украина восстановление война в Украине Фридрих Мерц
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации