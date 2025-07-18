Мерц сомневается, что Украина станет членом ЕС до 2024 года

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Michael Kappeler/Pool via REUTERS

Канцлер Германии Фридрих Мерц сомневается, что Украина вступит в Европейский Союз до 2034 года. Он уверен, что в первую очередь нужно остановить войну, а после заняться восстановлением страны.

Об этом сообщает N-tv.

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Мерц сомневается во вступлении Украины в ЕС до 2034 года

"Наш главный приоритет — сделать все возможное для прекращения этой войны. Потом мы поговорим о восстановлении Украины", — сказал Мерц после встречи с президентом Румынии Никушором Даном.

Он добавил, что это непосредственно будет связано с процессом, который в конечном итоге позволит Украине стать членом Евросоюза.

"Но это займет несколько лет... Это, вероятно, даже не повлияет на среднесрочные финансовые перспективы Европейского Союза", — заявил канцлер.

Издание пишет, что пока Украина находится под угрозой, вступление в ЕС в любом случае невозможно. При этом президент Румынии сказал, что Евросоюз должен принять каждую страну, которая получила перспективу вступления и выполнила все требования для членства в блоке.

Напомним, неделю назад президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к открытию первого переговорного кластера в рамках процесса вступления в ЕС. Он сообщил, что Киев выполнил все необходимые обязательства.

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