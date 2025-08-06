Зеленський відреагував на черговий удар по Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Російські війська вкотре атакували низку регіонів України, внаслідок чого є жертви та руйнування. Крім того, на Одещині внаслідок ворожого удару сотні сімей лишилися без газу.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл та показав наслідки у середу, 6 серпня, в Telegram.

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Глава держави повідомив, що зараз у Запорізькому районі медики та рятувальники допомагають пораненим після російського удару по звичайній базі відпочинку. За його даними, 12 людей травмовані. Крім того, відомо про двох загиблих.

"Мої співчуття рідним та близьким. Військового сенсу в цьому ударі — нуль. Лише жорстокість, щоб залякати", — сказав президент.

Наслідки удару РФ по Україні. Фото: ДСНС

Крім того, він додав, що також уночі були підлі удари по електромережах на Дніпровщині, скид із безпілотника по людях у Херсоні, атака на газову станцію в Новосільському на Одещині. Сотні сімей лишили без газу.

"І це був свідомий удар по нашій підготовці до опалювального сезону, абсолютно цинічний, як і кожен російський удар по енергетиці. Харківщина, Донеччина — били по приватних будинках людей.



Що б не говорив Кремль, щиро прагнути закінчити війну вони будуть лише відчувши належний тиск. І саме зараз дуже важливо посилювати всі важелі в арсеналі США, Європи та "сімки", щоб припинення вогню справді настало негайно. Україна бачить політичну волю, цінує зусилля наших партнерів, Америки та всіх, хто допомагає. І ми розраховуємо на потрібні рішення", — резюмував лідер України.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що у вівторок ввечері, 5 серпня, російські війська дронами атакували Харків — поранено дівчину, є руйнування.

Крім того, протягом доби 6 серпня російські окупанти завдали понад 500 ударів по населених пунктах Запорізької області.