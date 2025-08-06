Росіяни атакували базу відпочинку в Запорізькому районі

Руїни будинку та знищена машина. Фото: кадр з відео

Вранці, 6 серпня, російська армія завдала щонайменше чотири удари по базі відпочинку в Запорізькому районі. За попередньою інформацією, окупанти застосували авіабомби типу ФАБ. Унаслідок обстрілу постраждали мирні мешканці.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Повідомляється, що дев’ятеро осіб були ушпиталені з травмами різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих двоє дітей. Один із них перебуває у тяжкому стані, обидва наразі під медичним наглядом.

Місцеві медики надають усім пораненим необхідну допомогу. Інформація щодо характеру травм і стану постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у Запоріжжі лунали вибухи та було оголошено повітряну тривогу 6 серпня.

А впродовж минулої доби росіяни завдали близько 500 ударів по Запорізькій області — є постраждалі.