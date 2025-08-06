Росіяни атакували базу відпочинку в Запорізькому районі

Росіяни вдарили по базі відпочинку на Запоріжжі — є поранені
Вранці, 6 серпня, російська армія завдала щонайменше чотири удари по базі відпочинку в Запорізькому районі. За попередньою інформацією, окупанти застосували авіабомби типу ФАБ. Унаслідок обстрілу постраждали мирні мешканці.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росіяни вдарили авіабомбами по базі відпочинку
Повідомляється, що дев’ятеро осіб були ушпиталені з травмами різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих двоє дітей. Один із них перебуває у тяжкому стані, обидва наразі під медичним наглядом.
Місцеві медики надають усім пораненим необхідну допомогу. Інформація щодо характеру травм і стану постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, у Запоріжжі лунали вибухи та було оголошено повітряну тривогу 6 серпня.
А впродовж минулої доби росіяни завдали близько 500 ударів по Запорізькій області — є постраждалі.
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