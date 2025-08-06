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Главная Новости дня Россияне ударили по базе отдыха на Запорожье — есть раненые

Россияне ударили по базе отдыха на Запорожье — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 09:59
Россияне атаковали базу отдыха в Запорожском районе
Руины дома и уничтоженная машина. Фото: кадр из видео

Утром, 6 августа, российская армия нанесла по меньшей мере четыре удара по базе отдыха в Запорожском районе. По предварительной информации, оккупанты применили авиабомбы типа ФАБ. В результате обстрела пострадали мирные жители.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Сообщается, что девять человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших двое детей. Один из них находится в тяжелом состоянии, оба сейчас под медицинским наблюдением.

Местные медики оказывают всем раненым необходимую помощь. Информация о характере травм и состоянии пострадавших уточняется.

Напомним, в Запорожье раздавались взрывы и была объявлена воздушная тревога 6 августа.

А за прошедшие сутки россияне нанесли около 500 ударов по Запорожской области — есть пострадавшие.

Запорожье Запорожская область обстрелы ранение бомба КАБ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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