Россияне атаковали базу отдыха в Запорожском районе

Руины дома и уничтоженная машина. Фото: кадр из видео

Утром, 6 августа, российская армия нанесла по меньшей мере четыре удара по базе отдыха в Запорожском районе. По предварительной информации, оккупанты применили авиабомбы типа ФАБ. В результате обстрела пострадали мирные жители.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Сообщается, что девять человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших двое детей. Один из них находится в тяжелом состоянии, оба сейчас под медицинским наблюдением.

Местные медики оказывают всем раненым необходимую помощь. Информация о характере травм и состоянии пострадавших уточняется.

Напомним, в Запорожье раздавались взрывы и была объявлена воздушная тревога 6 августа.

А за прошедшие сутки россияне нанесли около 500 ударов по Запорожской области — есть пострадавшие.