Зеленский отреагировал на очередной удар по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Российские войска в очередной раз атаковали ряд регионов Украины, в результате чего есть жертвы и разрушения. Кроме того, в Одесской области в результате вражеского удара сотни семей остались без газа.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной обстрел и показал последствия в среду, 6 августа, в Telegram.

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Последствия атаки РФ на Украину. Фото: ГСЧС

Атака РФ на Украину — реакция Зеленского

Глава государства сообщил, что сейчас в Запорожском районе медики и спасатели помогают раненым после российского удара по обычной базе отдыха. По его данным, 12 человек травмированы. Кроме того, известно о двух погибших.

"Мои соболезнования родным и близким. Военного смысла в этом ударе — ноль. Только жестокость, чтобы запугать", — сказал президент.

Последствия удара РФ по Украине. Фото: ГСЧС

Кроме того, он добавил, что также ночью были подлые удары по электросетям в Днепровской области, сброс с беспилотника по людям в Херсоне, атака на газовую станцию в Новосельском Одесской области. Сотни семей оставили без газа.

"И это был сознательный удар по нашей подготовке к отопительному сезону, абсолютно циничный, как и каждый российский удар по энергетике. Харьковщина, Донецкая область — били по частным домам людей.



Что бы ни говорил Кремль, искренне стремиться закончить войну они будут только почувствовав должное давление. И именно сейчас очень важно усиливать все рычаги в арсенале США, Европы и "семерки", чтобы прекращение огня действительно наступило немедленно. Украина видит политическую волю, ценит усилия наших партнеров, Америки и всех, кто помогает. И мы рассчитываем на нужные решения", — резюмировал лидер Украины.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Напомним, что во вторник вечером, 5 августа, российские войска дронами атаковали Харьков — ранена девушка, есть разрушения.

Кроме того, в течение суток 6 августа российские оккупанты нанесли более 500 ударов по населенным пунктам Запорожской области.