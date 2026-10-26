Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. Фото: facebook.com/p/Maksym-Zhorin

Зупинка бойових дій по фактичній лінії розмежування наразі може бути тимчасовим адекватним рішенням. Однак для цього необхідно створити відповідні умови на фронті, адже Росія продовжує прагнути захоплення нових територій і повної окупації Донбасу.

Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін, інформує Новини.LIVE.

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За яких умов можливе припинення бойових дій

За словами Жоріна, наразі Росія навряд чи погодиться на зупинку бойових дій, оскільки продовжує розраховувати на подальше просування українськими територіями. Військовий вважає, що до реальних переговорів російська сторона не буде готова, доки бачитиме можливість досягти своїх цілей військовим шляхом.

Допис Максима Жоріна. Фото: скриншот

Він наголосив, що для зміни ситуації необхідно створити умови, за яких російські війська не зможуть просуватися вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

"Поки ми повністю по всій ЛБЗ не створимо умови, в яких війська рф взагалі не зможуть рухатись, на реальні переговори вони не підуть", — зазначив Жорін.

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Чому важливо спиратися на реалії

Військовий наголосив, що під час обговорення можливого миру важливо враховувати реальну ситуацію на фронті, а не покладатися лише на очікування.

"Мені б дуже хотілося, аби в питаннях миру ми завжди спирались на реалії, а не на свої мрії чи бажання. Менше буде зайвих очікувань й суспільних розчарувань", — підсумував Жорін.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що серед ключових чинників успіху операції "Вівальді" Максим Жорін назвав зміну підходів до управління військами, підготовку особового складу та дотримання інформаційної тиші. За його словами, важливу роль також відіграли технологічні рішення й комплексне планування бойових дій.

Також Новини.LIVE писали, що операція "Вівальді" зірвала плани російських військ щодо охоплення Краматорська та Слов’янська. За словами Максима Жоріна, українські підрозділи не лише зупинили просування противника, а й відкинули його, змусивши перейти до оборони.