Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин. Фото: facebook.com/p/Maksym-Zhorin

Прекращение боевых действий по фактической линии разграничения на данный момент может быть временным адекватным решением. Однако для этого необходимо создать соответствующие условия на фронте, ведь Россия по-прежнему стремится к захвату новых территорий и полной оккупации Донбасса.

Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин, сообщает Новини.LIVE.

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При каких условиях возможно прекращение боевых действий

По словам Жорина, в настоящее время Россия вряд ли согласится на прекращение боевых действий, поскольку продолжает рассчитывать на дальнейшее продвижение по украинским территориям. Военный считает, что к реальным переговорам российская сторона не будет готова до тех пор , пока будет видеть возможность достичь своих целей военным путем.

Пост Максима Жорина. Фото: скриншот

Он подчеркнул, что для изменения ситуации необходимо создать условия, при которых российские войска не смогут продвигаться вдоль всей линии боевого соприкосновения.

"Пока мы полностью по всей линии боевого столкновения не создадим условия, при которых войска РФ вообще не смогут двигаться, на реальные переговоры они не пойдут", — отметил Жорин.

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Почему важно опираться на реалии

Военный подчеркнул, что при обсуждении возможного мира важно учитывать реальную ситуацию на фронте, а не полагаться только на ожидания.

"Мне бы очень хотелось, чтобы в вопросах мира мы всегда опирались на реалии, а не на свои мечты или желания. Меньше будет лишних ожиданий и общественных разочарований", — подытожил Жорин.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что среди ключевых факторов успеха операции "Вивальди" Максим Жорин назвал изменение подходов к управлению войсками, подготовку личного состава и соблюдение информационного молчания. По его словам, важную роль также сыграли технологические решения и комплексное планирование боевых действий.

Также Новини.LIVE писали, что операция "Вивальди" сорвала планы российских войск по охвату Краматорска и Славянска. По словам Максима Жорина, украинские подразделения не только остановили продвижение противника, но и отбросили его, вынудив перейти к обороне.