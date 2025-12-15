Відео
Головна Новини дня Жорін відповів, хто може гарантувати безпеку Україні

Жорін відповів, хто може гарантувати безпеку Україні

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 13:19
Гарантії безпеки для України — Жорін висловився про роль НАТО
Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заступник командира Третього армійського корпусу, полковник ЗСУ Максим Жорін заявив, що безпеку гарантувати може тільки Україна сама собі. За його словами, від НАТО ми можемо лише отримати допомогу.

Про це Максим Жорін написав у своєму Telegram 15 грудня. 

Читайте також:

Хто може гарантувати Україні безпеку

Жорін наголосив, що від НАТО ми можемо отримати лише гарантії допомоги, але не безпеки. За його словами, безпеку гарантувати може тільки Україна сама собі. 

"В реальності ми не можемо розраховувати на НАТО, США, якісь інші окремі держави в контексті захисту українських громадян, української території. Тому всі задачі, які входять до безпекового блоку, мають сходитись до однієї головної мети — зробити Україну максимально сильною та здатною захистити себе самостійно. А ось допомога для реалізації цієї мети — тут західні партнери, безумовно, потрібні", — зазначив заступник командира Третього армійського корпусу. 

Гарантії безпеки для України
Скриншот допису Максима Жоріна

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував відмовитися від НАТО, але є нюанс. Президент хоче обміну на гарантії. 

Також глава держави відповів, хто не хоче членства України в НАТО. Він назвав перелік країн. 

НАТО переговори війна в Україні Максим Жорін гарантії безпеки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
