Гарантії безпеки для України — Жорін висловився про роль НАТО

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заступник командира Третього армійського корпусу, полковник ЗСУ Максим Жорін заявив, що безпеку гарантувати може тільки Україна сама собі. За його словами, від НАТО ми можемо лише отримати допомогу.

Про це Максим Жорін написав у своєму Telegram 15 грудня.

Хто може гарантувати Україні безпеку

Жорін наголосив, що від НАТО ми можемо отримати лише гарантії допомоги, але не безпеки. За його словами, безпеку гарантувати може тільки Україна сама собі.

"В реальності ми не можемо розраховувати на НАТО, США, якісь інші окремі держави в контексті захисту українських громадян, української території. Тому всі задачі, які входять до безпекового блоку, мають сходитись до однієї головної мети — зробити Україну максимально сильною та здатною захистити себе самостійно. А ось допомога для реалізації цієї мети — тут західні партнери, безумовно, потрібні", — зазначив заступник командира Третього армійського корпусу.

Скриншот допису Максима Жоріна

