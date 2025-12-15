Видео
Жорин ответил, кто может гарантировать безопасность Украине

Жорин ответил, кто может гарантировать безопасность Украине

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 13:19
Гарантии безопасности для Украины — Жорин высказался о роли НАТО
Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, полковник ВСУ Максим Жорин заявил, что безопасность гарантировать может только Украина сама себе. По его словам, от НАТО мы можем лишь получить помощь.

Об этом Максим Жорин написал в своем Telegram 15 декабря.

Читайте также:

Кто может гарантировать Украине безопасность

Жорин подчеркнул, что от НАТО мы можем получить только гарантии помощи, но не безопасности. По его словам, безопасность гарантировать может только Украина сама себе.

"В реальности мы не можем рассчитывать на НАТО, США, какие-то другие отдельные государства в контексте защиты украинских граждан, украинской территории. Поэтому все задачи, которые входят в блок безопасности, должны сходиться к одной главной цели — сделать Украину максимально сильной и способной защитить себя самостоятельно. А вот помощь для реализации этой цели — здесь западные партнеры, безусловно, нужны", — отметил заместитель командира Третьего армейского корпуса.

Гарантії безпеки для України
Скриншот сообщения Максима Жорина

Напомним, ранее Зеленский предложил отказаться от НАТО, но есть нюанс. Президент хочет обмена на гарантии.

Также глава государства ответил, кто не хочет членства Украины в НАТО. Он назвал перечень стран.

НАТО переговоры война в Украине Максим Жорин гарантии безопасности
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
