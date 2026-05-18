Жорін: Україна не має надавати нацменшинам особливих умов

Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Майбутня візія України не повинна передбачати жодних особливих прав для національних меншин. Такі поступки можуть створювати загрози для територіальної цілісності держави.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін.

Позиція Жоріна щодо нацменшин в Україні

"Візія України на майбутнє повинна обов’язково містити пункт про відсутність будь-яких особливих прав для нацменшин. Інакше ми постійно будемо бити себе по голові одними й тими ж граблями", — наголосив Жорін.

Він вважає, що умови Угорщини щодо створення особливих умов — неприпустимі. Військовий пояснив, що в України вже є досвід такої "дружби" з росіянами, коли саме статус російської мови і церкви використали для окупації та війни.

"Тому що "особливі умови" — це в першу чергу про зазіхання на територію. Слабкість та толерантність в цих питаннях вже коштувала нашій країні надзвичайно дорого", — підсумував заступник командира Третього армійського корпусу.

Як писали Новини.LIVE, ще в березні колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав країнам ЄС документ, в яких закликає до особливого ставлення до угорців в Україні. Угорський уряд вимагає від України повернення прав, які угорська меншина мала до 2015 року.

Вже 12 травня в Ужгороді мали відбутися переговори Угорщини та України щодо нацменшин. Однак Будапешт відтермінував зустріч.

Представники країн зустрінуться вже цього тижня. Українська сторона заявила про готовність невідкладно відкрити нову сторінку у взаєминах із Будапештом та оперативно розпочати переговори щодо вступу до ЄС.