Жорин: Украина не должна предоставлять нацменьшинствам особых условий

Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Будущее видение Украины не должно предусматривать никаких особых прав для национальных меньшинств. Такие уступки могут создавать угрозы для территориальной целостности государства.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Позиция Жорина относительно нацменьшинств в Украине

"Видение Украины на будущее должно обязательно содержать пункт об отсутствии каких-либо особых прав для нацменьшинств. Иначе мы постоянно будем бить себя по голове одними и теми же граблями", — подчеркнул Жорин.

Он считает, что условия Венгрии по созданию особых условий — недопустимы. Военный пояснил, что у Украины уже есть опыт такой "дружбы" с россиянами, когда именно статус русского языка и церкви использовали для оккупации и войны.

"Потому что "особые условия" — это в первую очередь о посягательстве на территорию. Слабость и толерантность в этих вопросах уже стоила нашей стране очень дорого", — подытожил заместитель командира Третьего армейского корпуса.

Как писали Новини.LIVE, еще в марте бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил странам ЕС документ, в котором призывает к особому отношению к венграм в Украине. Венгерское правительство требует от Украины возвращения прав, которые венгерское меньшинство имело до 2015 года.

Уже 12 мая в Ужгороде должны были состояться переговоры Венгрии и Украины по нацменьшинствам. Однако Будапешт отложил встречу.

Представители стран встретятся уже на этой неделе. Украинская сторона заявила о готовности безотлагательно открыть новую страницу во взаимоотношениях с Будапештом и оперативно начать переговоры о вступлении в ЕС.