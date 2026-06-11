Жорін: у 2026 році можемо відкрити "вікно можливостей" для переговорів

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін. Фото: Жорін/Telegram

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін не вірить у швидке закінчення бойових дій, проте вважає, що у поточному 2026 році ми можемо отримати шанс на справедливі переговори. Для цього Україні потрібно виконати кілька дуже важливих та чітких умов на фронті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Максима Жоріна.

Пів року для перелому

Найперше, що треба зробити, це повністю зупинити просування російських військ.

"Повна зупинка противника та постійне збільшення його втрат (в першу чергу за рахунок технологічної переваги) можуть дати ті результати, на які сподівається Україна", — повідомив підполковник.

На його думку, якщо тримати ініціативу та високий темп боїв ще хоча б пів року, це принесе серйозний перелом на нашу користь.

Читайте також:

Допис Максима Жоріна. Фото: скріншот

Технології проти живої сили окупантів

Жорін впевнений, що перелам у війні можливий лише через новий технологічний підхід до боїв. Треба брати кращі приклади управління військами, які вже працюють, і масштабувати їх на всю армію, вважає він.

Як писали Новини.LIVE раніше, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін попередив про початок нового етапу повітряного терору з боку РФ. Через відсутність результатів на передовій окупанти планують активізувати удари по мирних містах і цивільній інфраструктурі, а інтенсивність ворожих обстрілів найближчими місяцями може суттєво зрости.

Також ми писали, що російські війська ввечері 10 червня влаштували масовану атаку безпілотниками по Дніпропетровській області, пошкодивши житлову багатоповерхівку у Павлограді та вдаривши FPV-дроном по рятувальниках ДСНС під Нікополем.