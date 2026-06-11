Жорин: в 2026 году у нас может появиться окно возможностей для переговоров

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин. Фото: Жорин/Telegram

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин не верит в скорое окончание боевых действий, однако считает, что в текущем 2026 году у нас может появиться шанс на справедливые переговоры. Для этого Украине необходимо выполнить несколько очень важных и четких условий на фронте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Максима Жорина.

Полгода для перелома

Первое, что нужно сделать, — это полностью остановить продвижение российских войск.

"Полная остановка противника и постоянное увеличение его потерь (в первую очередь за счет технологического преимущества) могут дать те результаты, на которые надеется Украина", — сообщил подполковник.

По его мнению, если удержать инициативу и высокий темп боев еще хотя бы полгода, это принесет серьезный перелом в нашу пользу.

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Технологии против живой силы оккупантов

Жорин уверен, что перелом в войне возможен только благодаря новому технологическому подходу к боям. Нужно брать лучшие примеры управления войсками, которые уже работают, и масштабировать их на всю армию, считает он.

Как писали Новини.LIVE ранее, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин предупредил о начале нового этапа воздушного террора со стороны РФ. Из-за отсутствия результатов на передовой оккупанты планируют активизировать удары по мирным городам и гражданской инфраструктуре, а интенсивность вражеских обстрелов в ближайшие месяцы может существенно возрасти.

Также мы писали, что российские войска вечером 10 июня устроили массированную атаку беспилотниками по Днепропетровской области, повредив жилой многоэтажный дом в Павлограде и нанеся удар FPV-дроном по спасателям ГСЧС под Никополем.