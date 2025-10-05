Жорін пояснив, як уникнути СЗЧ в ЗСУ

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін. Фото: кадр з відео

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін пояснив, як можна уникнути самовільного залишення військової частини (СЗЧ) в українській армії. За його словами, для цього необхідно виконати низку важливих кроків.

Про це Максим Жорін розповів в інтерв'ю на YouTube-канал "На лінії вогню".

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін розповів, як можна уникнути СЗЧ в Збройних силах України.

Жорін зазначив, що у цьому процесі відіграють роль наступні кроки — робота з особовим складом, ставлення до нього, обов'язковий авторитет командирів та побудова сержантської гілки.

Водночас військовий заявив, що не підтримує законодавчі зміни про посилення покарання для військових. Мовляв, це не вирішить причини проблеми, а вдарить лише по наслідках. Він вважає, що підходи "вирішення" питання силою або формальними змінами не працюють.

"Ми думаємо, що ми зараз, якщо скажемо, що ви всі будете покарані, то всі перестануть йти в СЗЧ. Але не перестануть йти в СЗЧ. Тому що люди, які приймають рішення йти в СЗЧ, вони вже готові навіть понести покарання. Для них це набагато легше, аніж продовжувати службу, або виконувати задачі, наприклад, під командуванням людини, задачі від якої вони виконувати не готові й не хочуть", — пояснив Жорін.

Водночас він назвав успішним експеримент із можливістю повернення людей із СЗЧ в обраний ними підрозділ. За словами Жоріна, це дало ефект, бо люди служать краще там, де самі обрали умови й командирів. Але потім цей процес зупинили й не дали альтернативи.

"Ми погралися в історію зі спробою переміщення людей і вона добре себе показала — що із СЗЧ людина може переміститися в інший підрозділ. Але ж ми просто зупинили цей процес. Ми не знайшли за цей час іншого рішення, щоб люди могли переміщуватися. Хоча ми всі побачили, що це працює. Якщо людині дати проходити службу там, де вона хоче, то вона більш ефективно себе показує. Ми просто це заборонили й альтернативного рішення не дали", — зазначив Жорін.

Крім того, він наголосив, що карати лише виконавця за відмову служити — це несправедливо, якщо не аналізувати, чому так сталося.

"Отримує відповідальність той, хто йде в ЗСЧ. А той через кого пішли в СЗЧ буде нести відповідальність? Мають все ж таки бути рішення, як цього можна уникнути", — зауважив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ.

