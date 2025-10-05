Жорин объяснил, как избежать СОЧ в ВСУ

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин. Фото: кадр из видео

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин объяснил, как можно избежать самовольного оставления воинской части (СОЧ) в украинской армии. По его словам, для этого необходимо выполнить ряд важных шагов.

Об этом Максим Жорин рассказал в интервью на YouTube-канал "На линии огня".

Жорин об избежании СОЧ в Вооруженных силах Украины

Жорин отметил, что в этом процессе играют роль следующие шаги — работа с личным составом, отношение к нему, обязательный авторитет командиров и построение сержантской ветви.

В то же время военный заявил, что не поддерживает законодательные изменения об ужесточении наказания для военных. Мол, это не решит причины проблемы, а ударит только по последствиям. Он считает, что подходы "решения" вопроса силой или формальными изменениями не работают.

"Мы думаем, что мы сейчас, если скажем, что вы все будете наказаны, то все перестанут идти в СОЧ. Но не перестанут идти в СОЧ. Потому что люди, которые принимают решение идти в СОЧ, они уже готовы даже понести наказание. Для них это гораздо легче, чем продолжать службу, или выполнять задачи, например, под командованием человека, задачи от которого они выполнять не готовы и не хотят", — объяснил Жорин.

В то же время он назвал успешным эксперимент с возможностью возвращения людей из СОЧ в выбранное ими подразделение. По словам Жорина, это дало эффект, потому что люди служат лучше там, где сами выбрали условия и командиров. Но потом этот процесс остановили и не дали альтернативы.

"Мы поиграли в историю с попыткой перемещения людей и она хорошо себя показала — что из СОЧ человек может переместиться в другое подразделение. Но мы просто остановили этот процесс. Мы не нашли за это время другого решения, чтобы люди могли перемещаться. Хотя мы все увидели, что это работает. Если человеку дать проходить службу там, где он хочет, то он более эффективно себя показывает. Мы просто это запретили и альтернативного решения не дали", — отметил Жорин.

Кроме того, он подчеркнул, что наказывать только исполнителя за отказ служить — это несправедливо, если не анализировать, почему так произошло.

"Получает ответственность тот, кто идет в ЗСЧ. А тот из-за кого пошли в СОЧ будет нести ответственность? Должны все же быть решения, как этого можно избежать", — отметил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ.

