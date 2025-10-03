Какая главная гарантия безопасности для Украины - мнение Максима Жорина

Не НАТО — Жорин назвал главную гарантию безопасности для Украины
Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин заявил, что настоящие гарантии безопасности для Украины сегодня может предоставить только собственная армия. Даже НАТО не сможет помочь в этом вопросе.
Об этом военный рассказал в интервью Ирине Сампан на YouTube.
Главная гарантия безопасности для Украины
По словам военного, украинцы уже привыкли к постоянным атакам дронами и ракетами, тогда как в Европе даже появление нескольких "шахедов" вызывает серьезные опасения.
"Для нас это обыденность. Мы действительно смеемся над тем, что там паникуют из-за 20 дронов", — подчеркнул военный.
Жорин подчеркнул, что Альянс и партнеры могут оказывать Украине помощь, но гарантировать безопасность не способны:
"Ни одна другая страна не может дать нам гарантий безопасности и выполнить их. Это под силу только Украине".
В то же время он добавил, что поддержка партнеров в виде оружия и ресурсов остается чрезвычайно важной для того, чтобы украинская армия могла реализовывать свои задачи эффективнее.
"Все блоки безопасности я бы вкладывал исключительно в Украину и ее войско. Но и западные партнеры нужны нам", — резюмировал Жорин.
Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что настоящие гарантии безопасности для государства — это надежные союзники, готовые поддержать Украину вооружением.
До этого американский лидер Дональд Трамп отметил, что пока преждевременно делать конкретные заявления о возможных гарантиях безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов.
