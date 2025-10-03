Какая главная гарантия безопасности для Украины - мнение Максима Жорина

Максим Жорин. Фото: кадр из видео

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин заявил, что настоящие гарантии безопасности для Украины сегодня может предоставить только собственная армия. Даже НАТО не сможет помочь в этом вопросе.

Об этом военный рассказал в интервью Ирине Сампан на YouTube.

Главная гарантия безопасности для Украины

По словам военного, украинцы уже привыкли к постоянным атакам дронами и ракетами, тогда как в Европе даже появление нескольких "шахедов" вызывает серьезные опасения.

"Для нас это обыденность. Мы действительно смеемся над тем, что там паникуют из-за 20 дронов", — подчеркнул военный.

Жорин подчеркнул, что Альянс и партнеры могут оказывать Украине помощь, но гарантировать безопасность не способны:

"Ни одна другая страна не может дать нам гарантий безопасности и выполнить их. Это под силу только Украине".

В то же время он добавил, что поддержка партнеров в виде оружия и ресурсов остается чрезвычайно важной для того, чтобы украинская армия могла реализовывать свои задачи эффективнее.

"Все блоки безопасности я бы вкладывал исключительно в Украину и ее войско. Но и западные партнеры нужны нам", — резюмировал Жорин.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что настоящие гарантии безопасности для государства — это надежные союзники, готовые поддержать Украину вооружением.

До этого американский лидер Дональд Трамп отметил, что пока преждевременно делать конкретные заявления о возможных гарантиях безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов.