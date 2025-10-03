Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Не НАТО — Жорин назвал главную гарантию безопасности для Украины

Не НАТО — Жорин назвал главную гарантию безопасности для Украины

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 23:52
Какая главная гарантия безопасности для Украины - мнение Максима Жорина
Максим Жорин. Фото: кадр из видео

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин заявил, что настоящие гарантии безопасности для Украины сегодня может предоставить только собственная армия. Даже НАТО не сможет помочь в этом вопросе.

Об этом военный рассказал в интервью Ирине Сампан на YouTube.

Реклама
Читайте также:

Главная гарантия безопасности для Украины

По словам военного, украинцы уже привыкли к постоянным атакам дронами и ракетами, тогда как в Европе даже появление нескольких "шахедов" вызывает серьезные опасения.

"Для нас это обыденность. Мы действительно смеемся над тем, что там паникуют из-за 20 дронов", — подчеркнул военный.

Жорин подчеркнул, что Альянс и партнеры могут оказывать Украине помощь, но гарантировать безопасность не способны:

"Ни одна другая страна не может дать нам гарантий безопасности и выполнить их. Это под силу только Украине".

В то же время он добавил, что поддержка партнеров в виде оружия и ресурсов остается чрезвычайно важной для того, чтобы украинская армия могла реализовывать свои задачи эффективнее.

"Все блоки безопасности я бы вкладывал исключительно в Украину и ее войско. Но и западные партнеры нужны нам", — резюмировал Жорин.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что настоящие гарантии безопасности для государства — это надежные союзники, готовые поддержать Украину вооружением.

До этого американский лидер Дональд Трамп отметил, что пока преждевременно делать конкретные заявления о возможных гарантиях безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов.

Украина армия война в Украине Максим Жорин гарантии безопасности
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации