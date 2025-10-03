Яка головна гарантія безпеки для України - думка Максима Жоріна

Не НАТО — Жорін назвав єдину гарантію безпеки для України
Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін заявив, що справжні гарантії безпеки для України сьогодні може надати лише власна армія. Навіть НАТО не зможе допомогти у цьому питанні.
Про це військовий розповів в інтерв’ю Ірині Сампан на YouTube.
Головна гарантія безпеки для України
За словами військового, українці вже звикли до постійних атак дронами та ракетами, тоді як у Європі навіть поява кількох "шахедів" викликає серйозні побоювання.
"Для нас це буденність. Ми дійсно сміємося з того, що там панікують через 20 дронів", — підкреслив військовий.
Жорін наголосив, що Альянс і партнери можуть надавати Україні допомогу, але гарантувати безпеку не здатні:
"Жодна інша країна не може дати нам гарантій безпеки й виконати їх. Це під силу лише Україні".
Водночас він додав, що підтримка партнерів у вигляді зброї та ресурсів залишається надзвичайно важливою для того, щоб українська армія могла реалізовувати свої завдання ефективніше.
"Усі безпекові блоки я би вкладав виключно в Україну та її військо. Але й західні партнери потрібні нам", — резюмував Жорін.
Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський наголосив, що справжні гарантії безпеки для держави — це надійні союзники, готові підтримати Україну озброєнням.
До цього американський лідер Дональд Трамп зазначив, що наразі передчасно робити конкретні заяви щодо можливих гарантій безпеки для України з боку Сполучених Штатів.
