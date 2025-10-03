Відео
Україна
Не НАТО — Жорін назвав єдину гарантію безпеки для України

Не НАТО — Жорін назвав єдину гарантію безпеки для України

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 23:52
Яка головна гарантія безпеки для України - думка Максима Жоріна
Максим Жорін. Фото: кадр з відео

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін заявив, що справжні гарантії безпеки для України сьогодні може надати лише власна армія. Навіть НАТО не зможе допомогти у цьому питанні.

Про це військовий розповів в інтерв’ю Ірині Сампан на YouTube.

Читайте також:

Головна гарантія безпеки для України

За словами військового, українці вже звикли до постійних атак дронами та ракетами, тоді як у Європі навіть поява кількох "шахедів" викликає серйозні побоювання.

"Для нас це буденність. Ми дійсно сміємося з того, що там панікують через 20 дронів", — підкреслив військовий.

Жорін наголосив, що Альянс і партнери можуть надавати Україні допомогу, але гарантувати безпеку не здатні:

"Жодна інша країна не може дати нам гарантій безпеки й виконати їх. Це під силу лише Україні".

Водночас він додав, що підтримка партнерів у вигляді зброї та ресурсів залишається надзвичайно важливою для того, щоб українська армія могла реалізовувати свої завдання ефективніше.

"Усі безпекові блоки я би вкладав виключно в Україну та її військо. Але й західні партнери потрібні нам", — резюмував Жорін.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський наголосив, що справжні гарантії безпеки для держави — це надійні союзники, готові підтримати Україну озброєнням

До цього американський лідер Дональд Трамп зазначив, що наразі передчасно робити конкретні заяви щодо можливих гарантій безпеки для України з боку Сполучених Штатів.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
