Максим Жорин рассказал, стало ли больше людей в Третьем армейском корпусе после Контракта 18-24

В Третьем армейском корпусе существенно не изменился набор людей после введения "контракта 18-24". Молодежь в подразделении воюет с самого начала полномасштабной войны.

Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в интервью "На линии огня".

"Почему-то, в самом начале, мы не вошли в список бригад, которые могли приобщать к себе молодежь по этому контракту. Но это изменилось. Дело в том, что молодежь у нас всегда была, наша бригада — одна из самых молодых. Этот контракт прям существенно не изменил нашего набора людей", — отметил Жорин.

Военный отметил, что молодежь всегда была главной движущей силой корпуса. Именно благодаря молодым военным появляются инновационные решения — от внедрения технологий и работы с БпЛА до создания школ операторов FPV-дронов и новых тактических подходов. Многие идеи принесли люди, которые до войны работали в IT, инженерии, или даже просто имели опыт в гейминге или тестировании технологий.

"Молодежи с нами комфортно, и нам комфортно с молодежью. Нам нравится та энергия и то видение, которые они приносят", — добавил он.

