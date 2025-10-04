Видео
Главная Новости дня Контракт 18-24 — стало ли больше молодежи в Третьем корпусе

Контракт 18-24 — стало ли больше молодежи в Третьем корпусе

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 15:22
Максим Жорин рассказал, стало ли больше людей в Третьем армейском корпусе после Контракта 18-24
Максим Жорин. Фото: кадр из видео

В Третьем армейском корпусе существенно не изменился набор людей после введения "контракта 18-24". Молодежь в подразделении воюет с самого начала полномасштабной войны.

Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в интервью "На линии огня".

Читайте также:

Воины Третьего армейского корпуса одни из самых молодых в ВСУ

"Почему-то, в самом начале, мы не вошли в список бригад, которые могли приобщать к себе молодежь по этому контракту. Но это изменилось. Дело в том, что молодежь у нас всегда была, наша бригада — одна из самых молодых. Этот контракт прям существенно не изменил нашего набора людей", — отметил Жорин.

Военный отметил, что молодежь всегда была главной движущей силой корпуса. Именно благодаря молодым военным появляются инновационные решения — от внедрения технологий и работы с БпЛА до создания школ операторов FPV-дронов и новых тактических подходов. Многие идеи принесли люди, которые до войны работали в IT, инженерии, или даже просто имели опыт в гейминге или тестировании технологий.

"Молодежи с нами комфортно, и нам комфортно с молодежью. Нам нравится та энергия и то видение, которые они приносят", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что "контракт 18-24" хотят расширить.

Также Жорин рассказывал, как мотивировать людей подписывать контракт.

ВСУ военные война в Украине молодежь Максим Жорин Третья штурмова бригада
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
