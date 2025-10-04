Відео
Україна
Головна Новини дня Контракт 18-24 — чи побільшало молоді в Третьому корпусі

Контракт 18-24 — чи побільшало молоді в Третьому корпусі

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 15:22
Максим Жорін розповів, чи побільшало людей в Третьому армійському корпусі після Контракту 18-24
Максим Жорін. Фото: кадр із відео

У Третьому армійському корпусі суттєво не змінився набір людей після запровадження "контракту 18-24". Молодь у підрозділі воює від самого початку повномасштабної війни.

Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін в інтерв’ю "На лінії вогню".

Читайте також:

Воїни Третього армійського корпусу одні з наймолодших у ЗСУ 

"Чомусь, на самому початку, ми не увійшли в список бригад, які могли долучати до себе молодь по цьому контракту. Але це змінилося. Справа в тому, що молодь у нас завжди була, наша бригада — одна з наймолодших. Цей контракт прям суттєво не змінив нашого набору людей", — зазначив Жорін.

Військовий наголосив, що молодь завжди була головною рушійною силою корпусу. Саме завдяки молодим військовим з’являються інноваційні рішення — від впровадження технологій і роботи з БпЛА до створення шкіл операторів FPV-дронів та нових тактичних підходів. Багато ідей принесли люди, які до війни працювали в IT, інженерії, або навіть просто мали досвід у геймінгу чи тестуванні технологій.

"Молоді з нами комфортно, і нам комфортно з молоддю. Нам подобається та енергія і те бачення, які вони приносять", — додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "контракт 18-24" хочуть розширити.

Також Жорін розповідав, як мотивувати людей підписувати контракт.

