Жорін: Калінінград може бути хорошою ціллю для атак дронів

Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що російський Калінінград може стати "досить хорошою ціллю для атак дронів". За його словами, удари по так званих "містах-бастіонах" РФ здатні серйозно розхитувати ситуацію всередині Росії та посилювати паніку серед населення.

Жорін назвав Калінінград платформою РФ для дестабілізації Європи

Жорін наголосив, що Калінінград давно використовується Росією як платформа для дестабілізації Європи, тому питання щодо цього регіону дедалі активніше обговорюється на міжнародному рівні.

"Позитивним сигналом вважаю активізацію розмов щодо російського калінінграда, який є платформою рф для дестабілізації Європи. І з якою очевидно потрібно щось якнайшвидше робити", — зазначив він.

Військовий вважає, що саме атаки безпілотників по стратегічних російських містах мають найбільший психологічний ефект для російської влади та суспільства.

"Це місто може бути досить хорошою ціллю для атак дронів. Адже ніщо так не розхитує путінський режим зсередини, як бомбардування його "міст-бастіонів". Істерія росіян з приводу БПЛА в москві це доводить", — заявив Жорін.

