Жорин: Калининград может быть хорошей целью для атак дронов

Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что российский Калининград может стать "достаточно хорошей целью для атак дронов". По его словам, удары по так называемым "городам-бастионам" РФ способны серьезно расшатывать ситуацию внутри России и усиливать панику среди населения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление подполковника.

Жорин назвал Калининград платформой РФ для дестабилизации Европы

Жорин подчеркнул, что Калининград давно используется Россией как платформа для дестабилизации Европы, поэтому вопрос по этому региону все активнее обсуждается на международном уровне.

"Положительным сигналом считаю активизацию разговоров о российском Калининграде, который является платформой рф для дестабилизации Европы. И с которой очевидно нужно что-то как можно быстрее делать", — отметил он.

Военный считает, что именно атаки беспилотников по стратегическим российским городам имеют наибольший психологический эффект для российской власти и общества.

"Этот город может быть достаточно хорошей целью для атак дронов. Ведь ничто так не расшатывает путинский режим изнутри, как бомбардировка его "городов-бастионов". Истерия россиян по поводу БПЛА в москве это доказывает", — заявил Жорин.

Заявление Максима Жорина. Фото: скриншот из Telegram

