Жорін: Безпечних місць для росіян на ТОТ тепер не залишилось

Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Контроль ключових логістичних маршрутів Луганської області з боку Третього армійського корпусу суттєво ускладнив становище російських військ на тимчасово окупованих територіях. Відтепер окупанти не мають безпечних зон для переміщення та забезпечення своїх підрозділів.

Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін, передає Новини.LIVE.

Українські воїні знищують логістику ворога на Луганщині

За словами Жоріна, попри заяви Росії про нібито повний контроль над Луганською областю, українські військові продовжують завдавати ударів по ворожій логістиці та інфраструктурі.

"Що означає в практичній площині контроль Третього армійського корпусу основних логістичних маршрутів Луганщини? Безпечних місць для росіян на тимчасово окупованих територіях тепер не залишилось", — наголосив він.

Військовий підкреслив, що українські сили й надалі зосереджуватимуться на знищенні логістичних шляхів та ресурсів противника.

"Поки окупанти звітують про нібито захоплену Луганську область, ми й далі будемо бити по логістиці, будемо знищувати інфраструктуру та вбивати ворогів", — заявив Жорін.

Він також зазначив, що для нього ця боротьба має особисте значення, адже він народився в Рубіжному.

Окремо заступник командира Третього армійського корпусу звернувся до жителів тимчасово окупованої Луганщини із закликом допомагати українським силам.

"Активізуйте підпільну діяльність, допомагайте українській армії знищувати ворога", — закликав Жорін.

Заява Максима Жоріна. Фото: скриншот з Telegram

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Максим Жорін заявив, що російський Калінінград може стати однією з потенційних цілей для атак безпілотників. На його думку, удари по стратегічно важливих російських містах здатні посилити внутрішню напругу в РФ та спричинити зростання панічних настроїв серед населення.

Також Жорін висловився щодо майбутньої державної політики України, наголосивши, що не підтримує надання окремих привілеїв національним меншинам. За його словами, особливі права для окремих груп можуть у перспективі створювати ризики для єдності та територіальної цілісності держави.